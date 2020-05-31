Винесли вирок жителю Полтавщини, який розповсюджував порно у «ВКонтакте»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 219 Коментарів: 2

Наприкінці травня Полтавський районний суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у порушенні ст.301 ч. 2 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідство встановило, що у лютому 2018 року обвинувачений зареєструвався в соцмережі «ВКонтакте». Протягом двох років чоловік завантажував у соцмережу відеопродукцію порнографічного характеру.





21 січня працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Полтавській області, проводили цільові оперативно-профілактичні заходи та оглянули сторінку соцмережі, де обвинувачений під своїм нікнеймом розповсюджував порно.





Суд призначив чоловіку узгоджене сторонами покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Засудженого звільнили від відбування основного покарання з випробуванням на один рік, якщо протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.





З вироком суду можна ознайомитися тут.