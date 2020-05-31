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Надзвичайні новини, Полтавщина

Винесли вирок жителю Полтавщини, який розповсюджував порно у «ВКонтакте»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 219 Коментарів: 2

Чоловік «заливав» порнографію протягом двох років

Наприкінці травня Полтавський районний суд виніс вирок чоловіку, якого визнали винним у порушенні ст.301 ч. 2 Кримінального кодексу України (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Слідство встановило, що у лютому 2018 року обвинувачений зареєструвався в соцмережі «ВКонтакте». Протягом двох років чоловік завантажував у соцмережу відеопродукцію порнографічного характеру.


21 січня працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Полтавській області, проводили цільові оперативно-профілактичні заходи та оглянули сторінку соцмережі, де обвинувачений під своїм нікнеймом розповсюджував порно.


Суд призначив чоловіку узгоджене сторонами покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. Засудженого звільнили від відбування основного покарання з випробуванням на один рік, якщо протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.


З вироком суду можна ознайомитися тут

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: порно соцмережі

Коментарі: 2

291
Чopний Kiт:
Сьогодні, 14:08

Тяжелая работа у ребят

Порнуху целый день глядят

Оценка работы предварительно:

"Самоудовлетворительно"


5 0
525
vetalman:
Сьогодні, 14:25

Статья полный бред в Украине с 2014 года блокированы российские ресурсы перечень все знают ...Но приватно сидя дома вы можете путем манипуляций посещать эти ресурсы ..это приватно ..Другое дело дэржавни органы им точно запрещено с казенного компа путем манипуляций открывать эти ресурсы ..Соответственно вопрос ..как полиция в 2018 году нарушила этот Закон получается зашла на ресурс а там вуаля Иван Иваныч Иванов выложил Ню ..Знаете это как в расказе ..Ограблен  магазин , милиция приехала и нашла паспорт его вор потерял в темноте ..


3 0

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