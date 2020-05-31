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Дорожне ноу-хау: на Раківці дорогу залатали квітами

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 343 Коментарів: 6

 

Кременчужанка залатала дорогу у місті без околиць

Вздовж Крюківського вагонного заводу з'явилося дорожнє ноу-хау - ями засадили багаторічними жовтими квітами. Світлини з лайфхаком виклала кременчужанка Марина Орлова. 


 


- Это ведь прекрасно, что наше мисто #безоколыць, зная любовь нашего города высаживать цветы однолетки, я пошла дальше, засадила околицы много летками. Ой, там такие ямы, что можно и кусты и деревья.... может сиреневую рощу сделать? Бо крюковская администрация никак место найти не смогла для «Сиреневой долины», - поділилася Марина на своїй сторінці в фейсбуці. 
 
Кременчужани не зупиняються й далі продовжують боротися з ямами. Так в районі магазину АТБ на Раківці з'явився чоловік з бородою. 
- У нас маленький, но гордый район, - йдеться у зображенні. 
А тепер ви бачите тут чоловіка з бородою? 
 
9
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Марина Орлова
Теги: дорога Раковка РаковкаТожеКременчуг

Коментарі: 6

849
shoni1970:
Сьогодні, 10:12

Покажіть ці фото мешканцям Потоків і тим селянам, які мріють про приєднання до міста.


18 0
110
Piton78:
Сьогодні, 10:51

Ось така краса буде всю дорогу від Кременчука і до Потоків і гадаю що пока діло дійде до Потоків, якщо дійде то там уже може і бузок зацвісти якщо посадити! Хтось хоче приєднатися до Кременчука за для такої краси?


5 1
190
imago:
Сьогодні, 11:02

Первые 3 фото эт не совсем Раковка, а скорее не Раковка, это обЪездная за Лишайником, и подЪем на Деевку к "Деевской олийнице", или кому как удобно "Деевская проходная" Лишайника


3 13
116
marinochka__30:
Сьогодні, 11:25

и зачем,спрашивается, это делать?)


2 18
35
Алина Доценко:
Сьогодні, 11:34

Сейчас по всему городу делают дороги, а то что люди пытаются как всегда получить всё в один момент, то это лишь их проблемы. Все делается постепенно и всему своё время.


3 18
173
Grinenko:
Сьогодні, 12:16

Да сделают они те дороги, никуда они не денутся. 

 


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