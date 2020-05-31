Дорожне ноу-хау: на Раківці дорогу залатали квітами

Кременчужанка залатала дорогу у місті без околиць
Вздовж Крюківського вагонного заводу з'явилося дорожнє ноу-хау - ями засадили багаторічними жовтими квітами. Світлини з лайфхаком виклала кременчужанка Марина Орлова.
- Это ведь прекрасно, что наше мисто #безоколыць, зная любовь нашего города высаживать цветы однолетки, я пошла дальше, засадила околицы много летками. Ой, там такие ямы, что можно и кусты и деревья.... может сиреневую рощу сделать? Бо крюковская администрация никак место найти не смогла для «Сиреневой долины», - поділилася Марина на своїй сторінці в фейсбуці.
Кременчужани не зупиняються й далі продовжують боротися з ямами. Так в районі магазину АТБ на Раківці з'явився чоловік з бородою.
- У нас маленький, но гордый район, - йдеться у зображенні.
А тепер ви бачите тут чоловіка з бородою?
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: Марина Орлова