Дорожне ноу-хау: на Раківці дорогу залатали квітами

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 343 Коментарів: 6

Кременчужанка залатала дорогу у місті без околиць

Вздовж Крюківського вагонного заводу з'явилося дорожнє ноу-хау - ями засадили багаторічними жовтими квітами. Світлини з лайфхаком виклала кременчужанка Марина Орлова.









- Это ведь прекрасно, что наше мисто #безоколыць, зная любовь нашего города высаживать цветы однолетки, я пошла дальше, засадила околицы много летками. Ой, там такие ямы, что можно и кусты и деревья.... может сиреневую рощу сделать? Бо крюковская администрация никак место найти не смогла для «Сиреневой долины», - поділилася Марина на своїй сторінці в фейсбуці.

Кременчужани не зупиняються й далі продовжують боротися з ямами. Так в районі магазину АТБ на Раківці з'явився чоловік з бородою.

- У нас маленький, но гордый район, - йдеться у зображенні.

А тепер ви бачите тут чоловіка з бородою?