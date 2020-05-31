Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 24 тисяч
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За добу зафіксовано 340 нових випадків
Станом на ранок 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За інформацією МОЗ України, 718 осіб померло, 9 690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1005 випадків;
- Волинська область — 932 випадки;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Донецька область — 163 випадки;
- Житомирська область — 742 випадки;
- Закарпатська область — 1206 випадків;
- Запорізька область — 447 випадків;
- Івано-Франківська область — 1420 випадків;
- Кіровоградська область — 514 випадків;
- м. Київ — 3043 випадки;
- Київська область — 1600 випадків;
- Львівська область — 1700 випадків;
- Луганська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 294 випадки;
- Одеська область — 896 випадків;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Рівненська область — 1770 випадків;
- Сумська область — 170 випадків;
- Тернопільська область — 1176 випадків;
- Харківська область — 1083 випадки;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Хмельницька область — 454 випадки;
- Чернівецька область — 3377 випадків;
- Черкаська область — 406 випадків;
- Чернігівська область — 177 випадків.