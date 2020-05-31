Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 31.05.2020 20:00
Підтверджені:
Україна23672
Кременчук108
Хворі:
Україна13426
Кременчук4
Одужало:
Україна9538
Кременчук100
Померло:
Україна708
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 24 тисяч

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За добу зафіксовано 340 нових випадків

Станом на ранок 1 червня в Україні зафіксовано 24 012 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За інформацією МОЗ України, 718 осіб померло, 9 690 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 340 нових випадків.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1005 випадків;
  • Волинська область — 932 випадки;
  • Дніпропетровська область — 942 випадки;
  • Донецька область — 163 випадки;
  • Житомирська область — 742 випадки;
  • Закарпатська область — 1206 випадків;
  • Запорізька область — 447 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1420 випадків;
  • Кіровоградська область — 514 випадків;
  • м. Київ — 3043 випадки;
  • Київська область — 1600 випадків;
  • Львівська область — 1700 випадків;
  • Луганська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 294 випадки;
  • Одеська область — 896 випадків;
  • Полтавська область — 270 випадків;
  • Рівненська область — 1770 випадків;
  • Сумська область — 170 випадків;
  • Тернопільська область — 1176 випадків;
  • Харківська область — 1083 випадки;
  • Херсонська область — 178 випадків;
  • Хмельницька область — 454 випадки;
  • Чернівецька область — 3377 випадків;
  • Черкаська область — 406 випадків;
  • Чернігівська область — 177 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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