Через 4 роки нагорода знайшла свого героя: як військові «привітали» сепарів з 23 лютого

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 333 Коментарів: 1













Фото: Артем Коваленко, архів Антона Зайця

Зосереджений погляд, ефективність розставляти пріоритети та ставити завдання саме з таким молодим командиром Антоном Зайцем «ТелеграфЪ» познайомився у 2016 році в районі Зайцеве Донецької області.







Анексія Криму та окупація Донбасу... саме російсько-українська війна стала перевіркою на гідність та вірність своїй державі, на силу людського духу, волю до життя та проявлених командирських якостей.



У 26 років Антон Заєць (позивний «Чехов»), будучи командиром 1 роти 17 батальйону, разом з побратимами взяли надважливу висоту в районі Зайцеве. «Чехов» під селищем Жованка допоміг вогневою підтримкою. Коли 23 лютого 2016 року 17 батальйон за десять восьму вечора розпочали бій за висоту, з лівого флангу батальйону, плавно переносячи його на правий. В цю ніч сеператисти лишилися опорного пункту на висоті.









Сьогодні Антон Заєць облаштувався в цивільному житті й навіть на нагородження ордена взяв лише бойовий кітель. У світлиці Кременчуцького військкомату в колі бойових друзів його нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.





Без втрат забрали опорний пункт сепаратистів



Екскомандир 17 батальйону полковник Олександр Щербина згадує, що за підтримки Антона Зайця багато наших хлопців отримали нагороди.





- Під керівництвом «Чехова» були успішні відбиті атаки сепарів в районі Зайцеве. Завдяки його діям, у сепаратистів вдалося відбити опорний пункт біля школи. Завоювали трофеї: російська зброя, аптечки, пайки, боєприпаси, вогнемети «шмєль» російського виробництва, міни різних видів, від протипіхотних до протитанкових, - сказав командир.









Олександр Щербина згадує, що у лютому 2016 року до них надійшли дані розвідки, що 23 лютого українських військових планують привітати з їх святом - «Днём защитника отечества».





- О 20.30 вони планували нас «привітати», але ми спрацювали на випередження. Спочатку спрацювала третя рота, потім друга рота, а згодом спрацювала рота Антона. В результаті вийшло, що ми з 23 та 24 лютого вибили їх з опорного пункту. Ми тоді забрали без втрат опорний пункт сепаратистів.





На висоті дуже добре видно Горлівку, окуповану частину Зайцевого. Саме з цієї висоти вони нам не давали покою й стріляли з висококаліберного кулемету.





О 4 ранку нам вдалося вибити їх й швидко завезли наш опорний пункт. Якщо ходи сполучень були направлені на наші позиції, то ми швидко перекопали в іншу сторону. З того часу висотка під нашим контролем, - розповів Олександр Щербина.





«Зайшли красиво, здвинули хорошенько й дали прочухана»





В жовтні 2014 року підрозділ увійшов у зону бойових дій і вийшли 1 квітня 2016. Саме рота «Чехова» залишалася прикривати роту батальйону. У підрозділі Антона Зайця трималася дисципліна серед військових й запроваджували всі ноу-хау, наприклад безпілотники.







На час мобілізації Антон Заєць мав звання офіцера запасу Збройних Сил України, пройшов збори й потрапив до 17 батальйону. Перший бій Антона відбувся у Майорську в середині березня 2015 року.









- У поселенні Жованка ми стояли внизу, а зверху знаходилися позиції ворога. Ми співпрацюючи з розвідкою дізналися про наміри сепаратистів. Зайшли красиво, здвинули хорошенько й дали прочухана. Це була найбільш цікава операція, яка запам'яталася найбільше, - поділився боєць Антон Заєць.



