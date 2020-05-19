За добу в Україні виявили 260 інфікованих на коронавірус, на Полтавщині - жодного

На території держави 18 876 лабораторно підтверджених випадків Covid-19
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зафіксовано 260 нових інфікованих коронавірусом. Загалом вже налічується 18 876 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужало.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 751 випадок;
- Волинська область — 635 випадків;
- Дніпропетровська область — 843 випадки;
- Донецька область — 131 випадок;
- Житомирська область — 573 випадки;
- Закарпатська область — 911 випадків;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1235 випадків;
- Кіровоградська область — 445 випадків;
- м. Київ — 2359 випадків;
- Київська область — 1245 випадків;
- Львівська область — 1098 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 263 випадки;
- Одеська область — 784 випадки;
- Полтавська область — 264 випадки;
- Рівненська область — 1188 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1081 випадок;
- Харківська область — 816 випадків;
- Херсонська область — 168 випадків;
- Хмельницька область — 267 випадків;
- Чернівецька область — 2742 випадки;
- Черкаська область — 376 випадків;
- Чернігівська область — 110 випадків.
Щодо Полтавської області, то нових випадків інфікування не виявили. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
Водночас одужали вже 202 жителі області, зокрема й 34 працівники Кременчуцької ЦРЛ, де був спалах. Кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 52 людей.
У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:
- Кременчук – 104;
- Полтава – 40;
- Кременчуцький район – 33;
- Миргородський район із містом Миргород – 14;
- Горішні Плавні – 13;
- Кобеляцький район – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 7;
- Карлівський район – 5;
- Лубни – 4;
- Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4;
- Козельщинський район – 3;
- Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
- Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Примітка: одного інфікованого мешканця Кременчуцького району, що працює в Кременчуці, Полтавська ОДА враховує у кременчуцьку статистику.