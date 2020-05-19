Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна18876
Кременчук103
Хворі:
Україна12696
Кременчук19
Вилікувалось:
Україна5632
Кременчук80
Померло:
Україна548
Кременчук4
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні виявили 260 інфікованих на коронавірус, на Полтавщині - жодного

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 441

 

На території держави 18 876 лабораторно підтверджених випадків Covid-19

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зафіксовано 260 нових інфікованих коронавірусом. Загалом вже налічується 18 876 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужало.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 751 випадок;
  • Волинська область — 635 випадків;
  • Дніпропетровська область — 843 випадки;
  • Донецька область — 131 випадок;
  • Житомирська область — 573 випадки;
  • Закарпатська область — 911 випадків;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1235 випадків;
  • Кіровоградська область — 445 випадків;
  • м. Київ — 2359 випадків;
  • Київська область — 1245 випадків;
  • Львівська область — 1098 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 263 випадки;
  • Одеська область — 784 випадки;
  • Полтавська область — 264 випадки;
  • Рівненська область — 1188 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1081 випадок;
  • Харківська область — 816 випадків;
  • Херсонська область — 168 випадків;
  • Хмельницька область — 267 випадків;
  • Чернівецька область — 2742 випадки;
  • Черкаська область — 376 випадків;
  • Чернігівська область — 110 випадків.

Щодо Полтавської області, то нових випадків інфікування не виявили. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Водночас одужали вже 202 жителі області, зокрема й 34 працівники Кременчуцької ЦРЛ, де був спалах. Кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 52 людей.


У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

  • Кременчук – 104;
  • Полтава – 40;
  • Кременчуцький район – 33;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 13;
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубни – 4;
  • Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4;
  • Козельщинський район – 3;
  • Пирятинський та Оржицький райони – по 2;
  • Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Примітка: одного інфікованого мешканця Кременчуцького району, що працює в Кременчуці, Полтавська ОДА враховує у кременчуцьку статистику.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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