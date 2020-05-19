За добу в Україні виявили 260 інфікованих на коронавірус, на Полтавщині - жодного

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За інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні за добу зафіксовано 260 нових інфікованих коронавірусом. Загалом вже налічується 18 876 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 548 летальних, 5 632 пацієнти одужало.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.

Щодо Полтавської області, то нових випадків інфікування не виявили. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Водночас одужали вже 202 жителі області, зокрема й 34 працівники Кременчуцької ЦРЛ, де був спалах. Кількість тих, хто продовжує хворіти, зменшилася до 52 людей.





У яких містах і районах були зафіксовані ці випадки:

Кременчук – 104;

Полтава – 40;

Кременчуцький район – 33;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 13;

Кобеляцький район – 12;

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубни – 4;

Лубенський, Чутівський і Глобинський райони – по 4;

Козельщинський район – 3;

Пирятинський та Оржицький райони – по 2;

Машівський, Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Примітка: одного інфікованого мешканця Кременчуцького району, що працює в Кременчуці, Полтавська ОДА враховує у кременчуцьку статистику.