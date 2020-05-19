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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За добу ушпиталили трьох пацієнтів з пневмонією, двоє з них – старше 80 років

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 12

 

У нашому місті 80 пацієнтів одужало від коронавірусу

За добу до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» ушпиталили трьох пацієнтів з пневмонією, двоє з них – похилого віку, старше 80 років, їх стан середньої тяжкості. Про це розповів 19 травня керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


На лікуванні в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» лежить 20 пацієнтів, із них 16 з пневмоніями, четверо з ГРВІ та з підозрою на коронавірусну хворобу. Одна жінка залишається у стабільно важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень.


Загалом у Кременчуці 21 людина з пневмонією лікується на стаціонарі, у дитячій лікарні з таким діагнозом два маленьких пацієнта, за добу одна дитина надійшла з ГРВІ.


На лікуванні з коронавірусною інфекцією у нашому місті 19 пацієнтів: 13 – на стаціонарному, 6 – на амбулаторному. Станом  80 пацієнтів одужало від коронавірусу.


За минулу добу:

  • експрес-тестами перевірили 7 людей (результати негативні);
  • на ПЛР-дослідження відправили 18 аналізів (всього з початку карантину надіслали 1104 проб, отримано 1037 результатів, в роботі залишилося 67 з них).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: kagavisti.com
Теги: коронавірус коронавирус пневмония заболеваемость статистика пациенты больницы детская больница больница «Кременчугская»

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