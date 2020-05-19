За добу ушпиталили трьох пацієнтів з пневмонією, двоє з них – старше 80 років

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За добу до інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» ушпиталили трьох пацієнтів з пневмонією, двоє з них – похилого віку, старше 80 років, їх стан середньої тяжкості. Про це розповів 19 травня керівник управління охорони здоров'я Максим Середа на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





На лікуванні в інфекційному відділенні лікарні «Кременчуцька» лежить 20 пацієнтів, із них 16 з пневмоніями, четверо з ГРВІ та з підозрою на коронавірусну хворобу. Одна жінка залишається у стабільно важкому стані, на апараті штучної вентиляції легень.





Загалом у Кременчуці 21 людина з пневмонією лікується на стаціонарі, у дитячій лікарні з таким діагнозом два маленьких пацієнта, за добу одна дитина надійшла з ГРВІ.





На лікуванні з коронавірусною інфекцією у нашому місті 19 пацієнтів: 13 – на стаціонарному, 6 – на амбулаторному. Станом 80 пацієнтів одужало від коронавірусу.





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