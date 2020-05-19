Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна18876
Кременчук103
Хворі:
Україна12696
Кременчук19
Вилікувалось:
Україна5632
Кременчук80
Померло:
Україна548
Кременчук4
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві з автівки обстріляли іншу машину - поліція шукає стрілків

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 1 461

 

Постріли було чути на вулиці поблизу автовокзалу

До поліції Полтави 18 травня, близько 21.00, повідомили про постріли на вулиці Юрія Кондратюка. Зі слів заявників, постріли пролунали з мікроавтобуса у бік іншого автомобіля.


На місце події прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група міста Полтави.


Попередньо встановлено, що ймовірно стріляли з автомобіля Mercedes у бік Mitsubishi Pajero, на якому виявлені характерні для пострілу сліди. Потерпілих немає.


Наразі поліція встановлює осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Якщо ви володієте інформацією щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, зателефонуйте до поліції міста Полтава за телефонами: 050 6062919 (чергова частина) або 102.

3
Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: стрельба Полтава

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх