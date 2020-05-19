У Полтаві з автівки обстріляли іншу машину - поліція шукає стрілків

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 1 461

До поліції Полтави 18 травня, близько 21.00, повідомили про постріли на вулиці Юрія Кондратюка. Зі слів заявників, постріли пролунали з мікроавтобуса у бік іншого автомобіля.





На місце події прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група міста Полтави.





Попередньо встановлено, що ймовірно стріляли з автомобіля Mercedes у бік Mitsubishi Pajero, на якому виявлені характерні для пострілу сліди. Потерпілих немає.





Наразі поліція встановлює осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Якщо ви володієте інформацією щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину, зателефонуйте до поліції міста Полтава за телефонами: 050 6062919 (чергова частина) або 102.