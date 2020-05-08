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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

У місті працюють 5 ринків, інші - готуються до відкриття

Сьогодні, 10:53 Переглядів: 323

 

На «Троїцькому» та «Універсальному» відкриють по кілька яток з продовольчими товарами - молоком, овочами, хлібом

Станом на сьогодні, 9 травня, у Кременчуці працюють 5 ринків: «Центральний», «Толока», «Крюків'янка», «Правобережний» та «Аврора». «Центральний», «Толока», «Крюків'янка» почали роботу ще 7 травня, «Правобережний» і «Аврора» - вчора, 8 травня. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.


«Троїцький» та «Універсальний» перевірили вчора, але на них для початку відкриються лише по кілька яток з продовольчими товарами - молоком, м'ясом, овочами, хлібом.


Держпродспоживслужба продовжує обстежувати ринки, всі інші ринки готуються до відкриття.


Как выглядит вышедший с карантина Центральный рынок в Кременчуге
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Автор: Руслана Горгола
Теги: рынки торговля карантин
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