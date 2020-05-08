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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У пацієнтки Другої міськлікарні Кременчука підозра на коронавірус не підвердилась

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 290

Усі лікарні міста працюють у посиленому протиепідеміологічному режимі

У пацієнтки Другої міськлікарні Кременчука підозра на коронавірус не підвердилась. Про це 9 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив управління охорони здоров’я міста Максим Середа.


- Прийшов результат тесту пацієнта з Другої міськлікарні. Він негативний. Ситуація в самій лікарні контрольована. Проте ніхто не послаблює режим. Ми все відпрацювали по механізму. Усі лікарні міста працюють у посиленому протиепідеміологічному режимі, - розповів Середа.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус коронавирус
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