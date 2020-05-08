У пацієнтки Другої міськлікарні Кременчука підозра на коронавірус не підвердилась

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У пацієнтки Другої міськлікарні Кременчука підозра на коронавірус не підвердилась. Про це 9 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив управління охорони здоров’я міста Максим Середа.



