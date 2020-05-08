Усі лікарні міста працюють у посиленому протиепідеміологічному режимі
У пацієнтки Другої міськлікарні Кременчука підозра на коронавірус не підвердилась. Про це 9 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив управління охорони здоров’я міста Максим Середа.
- Прийшов результат тесту пацієнта з Другої міськлікарні. Він негативний. Ситуація в самій лікарні контрольована. Проте ніхто не послаблює режим. Ми все відпрацювали по механізму. Усі лікарні міста працюють у посиленому протиепідеміологічному режимі, - розповів Середа.