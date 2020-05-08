Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
Хворі:
Україна11128
Кременчук52
Вилікувалось:
Україна2706
Кременчук33
Померло:
Україна361
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За прошедшие сутки один кременчужанин выздоровел от коронавируса (статистика по городу)

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 454

С «клиническим выздоровлением», но одним позитивным результатом ПЦР, из инфекционного отделения в провизорный госпиталь перевели троих

В Кременчуге за прошедшие сутки один кременчужанин выздоровел от коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова 9 мая на заседании штаба ликвидации последствий чрезвычайной медико-биологической ситуации. 


Двое пациентов с COVID-19 находятся инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с тяжёлым течением болезни. По словам Усановой, 8 мая к врачам с жалобами на ОРВИ обратились 7 взрослых и 8 детей. Грипп не регистрировался, но выявили 2 пневмонии у взрослых, которые будут лечиться амбулаторно. Им выставили подозрение, взяли анализы и отправили в полтавскую ПЛР лабораторию.

 

– Есть больные с диагнозом пневмония, которые пребывают на стационарном лечении. На утро их было 29 пациентов, у двух из них тяжёлое течение болезни, у них у обоих подтверждён COVID-19.

 

Из 87 больных на данный момент COVID-19 кременчужан, вчера выздоровел один. Теперь выздоровевших 34.

 

По словам начальника городского управления здравоохранения Максима Середы, из 20 пациентов в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», у 19 – пневмонии. Состояние 2 тяжелое но с позитивной динамикой. 8 мая на лечение поступил 1 пациент с пневмонией.


С «клиническим выздоровлением», но одним позитивным результатом ПЦР, из инфекционного отделения в провизиорный госпиталь перевели троих.

 

В детской больнице 4 ребенка находятся с пневмонией из них 2 поступило за последние сутки.

 

По словам Ольги Усановой, 8 мая в Кременчуге было проведено 9 экспресс-тестирований и все негативный. Продолжаются отбираться анализы для проведения ПЦР-тестов – были отобраны 43 образца от пациентов с подозрением, контактных лиц и медиков. Вчера получили результаты 34 результата ПЦР-тестов из полтавской лаборатории. По состоянию на утро 9 мая город не получил результаты ещё по 190 образцам.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: статистика коронавірус коронавирус
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх