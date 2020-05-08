За прошедшие сутки один кременчужанин выздоровел от коронавируса (статистика по городу)

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С «клиническим выздоровлением», но одним позитивным результатом ПЦР, из инфекционного отделения в провизорный госпиталь перевели троих

В Кременчуге за прошедшие сутки один кременчужанин выздоровел от коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова 9 мая на заседании штаба ликвидации последствий чрезвычайной медико-биологической ситуации.





Двое пациентов с COVID-19 находятся инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с тяжёлым течением болезни. По словам Усановой, 8 мая к врачам с жалобами на ОРВИ обратились 7 взрослых и 8 детей. Грипп не регистрировался, но выявили 2 пневмонии у взрослых, которые будут лечиться амбулаторно. Им выставили подозрение, взяли анализы и отправили в полтавскую ПЛР лабораторию.

– Есть больные с диагнозом пневмония, которые пребывают на стационарном лечении. На утро их было 29 пациентов, у двух из них тяжёлое течение болезни, у них у обоих подтверждён COVID-19.

Из 87 больных на данный момент COVID-19 кременчужан, вчера выздоровел один. Теперь выздоровевших 34.

По словам начальника городского управления здравоохранения Максима Середы, из 20 пациентов в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», у 19 – пневмонии. Состояние 2 тяжелое но с позитивной динамикой. 8 мая на лечение поступил 1 пациент с пневмонией.





С «клиническим выздоровлением», но одним позитивным результатом ПЦР, из инфекционного отделения в провизиорный госпиталь перевели троих.

В детской больнице 4 ребенка находятся с пневмонией из них 2 поступило за последние сутки.

По словам Ольги Усановой, 8 мая в Кременчуге было проведено 9 экспресс-тестирований и все негативный. Продолжаются отбираться анализы для проведения ПЦР-тестов – были отобраны 43 образца от пациентов с подозрением, контактных лиц и медиков. Вчера получили результаты 34 результата ПЦР-тестов из полтавской лаборатории. По состоянию на утро 9 мая город не получил результаты ещё по 190 образцам.