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Надзвичайні новини, Полтавщина

Мешканця Полтавщини, який забив жінку табуреткою, взяли під варту

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 323

Досудове розслідування триває

Завдяки скоординованій роботі органів прокуратури та поліції 7 травня затримано жителя Полтавського району, який підозрюється у смертельному побитті співмешканки, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

 

За версією слідства, 46-річний чоловік під час сварки жорстоко побив жінку. Коли вона впала на підлогу, він кілька разів вдарив її ще й дерев’яним табуретом.

 

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтави підозрюваному обрано запобіжний  захід – тримання під вартою.

 

Досудове розслідування триває.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура убийство
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