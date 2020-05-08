Мешканця Полтавщини, який забив жінку табуреткою, взяли під варту

Досудове розслідування триває
Завдяки скоординованій роботі органів прокуратури та поліції 7 травня затримано жителя Полтавського району, який підозрюється у смертельному побитті співмешканки, повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.
За версією слідства, 46-річний чоловік під час сварки жорстоко побив жінку. Коли вона впала на підлогу, він кілька разів вдарив її ще й дерев’яним табуретом.
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.