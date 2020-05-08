За годы войны население Кременчуга уменьшилось на 82%
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Кременчуг военный в цифрах
- 100 тысяч человек проживало в Кременчуге до 1941 года;
- 18 тысяч человек - после освобождения, в 1943 году;
- 30 тысяч человек захоронено в районе стадиона «Политехник», возле территории бывшего шталага № 346 А. Там были обнаружены 11 ям-могил;
- 20 тысяч человек (из них 5 тысяч – военнопленные, остальные – гражданские) захоронено на территории Песчаной горы, за мясокобинатом. Обнаружено 36 ям-могил;
- 12 тысяч человек захоронено на территории нынешнего Кременчугского артиллерийского полка (военная часть в районе остановки «Ул. В.Бойко»), где раньше был шталаг 346 В. Обнаружено 5 ям-могил;
- 6 тысяч человек захоронено на месте еврейского гетто – район ул. Киевской;
- расстреливали людей и в районе Песчаного карьера, на островах Дынька и Зеленом;
- немцы хоронили своих солдат в Крюкове – в парке Котлова и за стадионом «Вагоностроитель».
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: okrain.net.ua