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За годы войны население Кременчуга уменьшилось на 82%

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Кременчуг военный в цифрах
  • 100 тысяч человек проживало в Кременчуге до 1941 года;
  • 18 тысяч человек - после освобождения, в 1943 году;
  • 30 тысяч человек захоронено в районе стадиона «Политехник», возле территории бывшего шталага № 346 А. Там были обнаружены 11 ям-могил;
  • 20 тысяч человек (из них 5 тысяч – военнопленные, остальные – гражданские) захоронено на территории Песчаной горы, за мясокобинатом. Обнаружено 36 ям-могил;
  • 12 тысяч человек захоронено на территории нынешнего Кременчугского артиллерийского полка (военная часть в районе остановки «Ул. В.Бойко»), где раньше был шталаг 346 В. Обнаружено 5 ям-могил;
  • 6 тысяч человек захоронено на месте еврейского гетто – район ул. Киевской;
  • расстреливали людей и в районе Песчаного карьера, на островах Дынька и Зеленом;
  • немцы хоронили своих солдат в Крюкове – в парке Котлова и за стадионом «Вагоностроитель».
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: okrain.net.ua
Теги: Вторая мировая война День Победы День Перемоги статистика История Кременчуга
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