Ось де на кременчуцьких відпочівальників чатуватимуть правоохоронці

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 299

Перевірятимуть дотримання карантинних правил піші патрулі та поліцейські на велосипедах

Починаються триденні вихідні, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Правоохоронці Кременчука підготувалися до свят та розподілили по місту патрулі, що перевірятимуть зелені зони на наявність «шашличних» компаній.





8 травня на засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука повідомили, що працюватимуть за «схемою» першотравневих вихідних. Акцент робитимуть на місцях біля води, паркових і зелених зонах.





Загалом правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчуком. Також до патрулювання планують залучити водних поліцейських та працівників КП «Кременчук Аква-Сервіс».





На цій карті позначені місця, куди навідувались правоохоронці 1-3 травня:

