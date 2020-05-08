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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ось де на кременчуцьких відпочівальників чатуватимуть правоохоронці

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 1 299

Перевірятимуть дотримання карантинних правил піші патрулі та поліцейські на велосипедах

Починаються триденні вихідні, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Правоохоронці Кременчука підготувалися до свят та розподілили по місту патрулі, що перевірятимуть зелені зони на наявність «шашличних» компаній.


8 травня на засіданні оперативного штабу в мерії Кременчука повідомили, що працюватимуть за «схемою» першотравневих вихідних. Акцент робитимуть на місцях біля води, паркових і зелених зонах.


Загалом правоохоронці посилено патрулюватимуть Кременчуком. Також до патрулювання планують залучити водних поліцейських та працівників КП «Кременчук Аква-Сервіс».


На цій карті позначені місця, куди навідувались правоохоронці 1-3 травня:
 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: 9 мая День Победы День Перемоги правоохранители патрулирование
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