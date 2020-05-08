У футболіста з команди-суперника «Кременя» виявили covid-19

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Кременчуцька команда, як і всі футболісти Першої ліги, готуються до виходу з карантину

З 12 травня більшість команд Української Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліг готуються до виходу з карантину. До початку командних тренувань готується й футбольний клуб «Кремінь». Згідно з постановою Кабміну від 4 травня команди мають право тренуватися, але за умови дотримання карантину.





- Діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, за умови забезпечення осіб засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів – мовиться у постанові уряду.

Кременчуцька команда планує приступити до командних тренувань з наступного тижня. Оскільки закрите транспортне сполучення між містами, не працюють заклади харчування та готелі, то до тренування мають приступити місцеві вихованці, яких у команді більшість. Інша частина продовжить індивідуальне тренування, до того часу, поки уряд не внесе зміни щодо транспортного сполучення.





У Першій лізі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус

Поки УАФ та ПФЛ складають медичний протокол за яким мають діяти команди та думають про відновлення чемпіонату, в Першій лізі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. Суперник «Кременя» - «Минай», з яким кременчужани мають зустрітися першими у чемпіонаті після перерви, повідомив про covid-19.

- На жаль, небезпечний COVID-19 не обійшов ФК «Минай». У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним. Це підтвердили у медичній службі ФК «Минай». Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу, – йдеться у повідомленні пресслужби «Минаю».

У зв’язку з цим, керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх своїх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання.

Це перший випадок захворювання на коронавірус серед футболістів.

УАФ розгляне варіант з впровадженням 5 замін



Як стало відомо Sport Arena, в Україні розглянуть варіант з впровадженням п'яти замін в іграх, що залишилися УПЛ, а також Першої та Другої ліг сезону-2019-2020. Зміни, запропоновані Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), будуть розглянуті на засіданні Виконавчого комітету УАФ.

IFAB офіційно дозволив проведення до 5 замін в матчах. Ця правка буде діяти тимчасово і її можна застосовувати в турнірах, які планується завершити до 31 грудня 2020 року.

У той же час, дана правка не є обов'язковою, а рішення про її застосування залишається за організатором турніру. Раніше вона була використана в Іспанії - клуби Ла Ліги після відновлення сезону зможуть робити п'ять замін за матч, а заявка на гру буде розширена до 23 футболістів.