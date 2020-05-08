У футболіста з команди-суперника «Кременя» виявили covid-19

З 12 травня більшість команд Української Прем’єр-ліги, Першої та Другої ліг готуються до виходу з карантину. До початку командних тренувань готується й футбольний клуб «Кремінь». Згідно з постановою Кабміну від 4 травня команди мають право тренуватися, але за умови дотримання карантину.
Кременчуцька команда планує приступити до командних тренувань з наступного тижня. Оскільки закрите транспортне сполучення між містами, не працюють заклади харчування та готелі, то до тренування мають приступити місцеві вихованці, яких у команді більшість. Інша частина продовжить індивідуальне тренування, до того часу, поки уряд не внесе зміни щодо транспортного сполучення.
Поки УАФ та ПФЛ складають медичний протокол за яким мають діяти команди та думають про відновлення чемпіонату, в Першій лізі зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус. Суперник «Кременя» - «Минай», з яким кременчужани мають зустрітися першими у чемпіонаті після перерви, повідомив про covid-19.
У зв’язку з цим, керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх своїх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання.
Це перший випадок захворювання на коронавірус серед футболістів.
Як стало відомо Sport Arena, в Україні розглянуть варіант з впровадженням п'яти замін в іграх, що залишилися УПЛ, а також Першої та Другої ліг сезону-2019-2020. Зміни, запропоновані Міжнародною радою футбольних асоціацій (IFAB), будуть розглянуті на засіданні Виконавчого комітету УАФ.
IFAB офіційно дозволив проведення до 5 замін в матчах. Ця правка буде діяти тимчасово і її можна застосовувати в турнірах, які планується завершити до 31 грудня 2020 року.
У той же час, дана правка не є обов'язковою, а рішення про її застосування залишається за організатором турніру. Раніше вона була використана в Іспанії - клуби Ла Ліги після відновлення сезону зможуть робити п'ять замін за матч, а заявка на гру буде розширена до 23 футболістів.