Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
Хворі:
Україна11128
Кременчук52
Вилікувалось:
Україна2706
Кременчук33
Померло:
Україна361
Кременчук2
Кременчук

В Кременчуге на выходных должно потеплеть: весна возвращается в город

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 261

 

По прогнозам синоптиков, в понедельник температура поднимется до +23°С

На этой неделе кременчужане будут отдыхать на один день больше: трёхдневные выходные связаны с Днём Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Рабочая неделя не особо радовала нас теплом, но на уикенд ситуация должна исправиться, обещают синоптики. Правда, не сразу.


 

По данным Sinoptik, дневная температура на протяжении выходных будет постепенно расти от +14°С до +21°С с субботы по понедельник, а по утрам ожидаются достаточно прохладные +8°С. Без осадков.



 

Gismeteo даёт подобную погодную картину: постепенное увеличение температуры от +14°С в субботу, 9 мая, до +22°С в понедельник, 11 мая. Однако этот сайт предупреждает нас о дожде после обеда в воскресенье, 10 мая.


 

Ventusky также обещает мокрую погоду во второй половине дня в воскресенье, 10 мая. На выходных температура в Кременчуге будет колебаться от +8°С до +23°С.


 

Самым тёплым и солнечным днём этого уикенда станет понедельник, 11 мая: температурные показатели превысят отметку +20°С, а солнечных часов будет куда больше, чем пасмурных, – весна наконец вернётся в город.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: wallhere.com
Теги: прогноз погода весна
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх