В Кременчуге на выходных должно потеплеть: весна возвращается в город

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 1 261

На этой неделе кременчужане будут отдыхать на один день больше: трёхдневные выходные связаны с Днём Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Рабочая неделя не особо радовала нас теплом, но на уикенд ситуация должна исправиться, обещают синоптики. Правда, не сразу.





По данным Sinoptik, дневная температура на протяжении выходных будет постепенно расти от +14°С до +21°С с субботы по понедельник, а по утрам ожидаются достаточно прохладные +8°С. Без осадков.









Gismeteo даёт подобную погодную картину: постепенное увеличение температуры от +14°С в субботу, 9 мая, до +22°С в понедельник, 11 мая. Однако этот сайт предупреждает нас о дожде после обеда в воскресенье, 10 мая.





Ventusky также обещает мокрую погоду во второй половине дня в воскресенье, 10 мая. На выходных температура в Кременчуге будет колебаться от +8°С до +23°С.





Самым тёплым и солнечным днём этого уикенда станет понедельник, 11 мая: температурные показатели превысят отметку +20°С, а солнечных часов будет куда больше, чем пасмурных, – весна наконец вернётся в город.