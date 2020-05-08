Повезуть за гроші, і то не всіх: кого пустять у громадський транспорт Кременчука з 12 травня

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Безплатним проїзд залишиться тільки для медпрацівників, інших возитимуть у режимі спецперевезень, але за гроші. Перевезення пільговиків не передбачене

8 травня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про зміни в роботі громадського транспорту з 12 травня, після послаблення карантину. Коротко по суті змін: повезуть не за спецперепустками, а за гроші, і то не всіх, а певні категорії працівників. Перевезення пільговиків не передбачене. Безплатним проїзд залишиться тільки для медиків: за тими ж перепустками, які діяли раніше. Виконком затвердив рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка засідала у той же день, трохи раніше.

Рішення виконкому приймалося «з голосу», проте згодом було оприлюднене на сайті міськради.

Кого повезуть за гроші у транспорті

Рішення виконкому говорить про те, що платний проїзд забезпечать таким працівникам закладів та установ (незалежно від форми власності):

тим, хто займається продовольчим забезпеченням (продавці та працівники магазинів, ринків тощо);

працівникам, що задіяні в урядуванні та наданні найважливіших державних послуг (службовці виконкому та інших органів);

працівникам сфер енергозабезпечення, водозабезпечення;

працівникам зв’язку та комунікації;

тим, хто надає фінансові та банківські послуги;

працівникам сфери транспортну;

силовикам - працівникам сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту;

особам, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів (слід пред’явити посвідчення донора або довідку, що видається за місцем медобстеження);

працівникам підприємств, які мають безперервний промисловий цикл.

Як бачимо, у цьому переліку немає пільговиків (пенсіонерів та інших категорій).





Повний текст рішення виконкому можна завантажити тут.





У транспорт братимуть за кількістю місць для сидіння. Перевезення дозволяється лише в масках (респіраторах). Оплата проїзду - відповідно до встановлених тарифів (2 грн у комунальному транспорті, 6 грн у маршрутках).





За словами керівника управління транспорту Руслана Івашини, пасажирський транспорт працюватиме у режимі спецперевезень та буде доступним для працівників підприємств та установ, визначених рішенням уряду (перелік див. вище, він фактично дублює рішення виконкому).

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що кількість транспорту на маршрутах буде збільшена. Транспорт ходитиме з 6 ранку.

Після ухвалення рішення виконкому журналісти запитали керівника відділу транспорту Руслана Івашину: як будуть ідентифікувати пасажирів (кого пускати в салон, а кого – ні)?

На це пан Івашина відповів:

- У першу чергу, ідентифікувати повинен водій. Відповідно, будуть проведені інструктажі водіїв. У першу чергу, на всіх без винятку підприємствах є перепустки.





Мер Віталій Малецький висловив сподівання, що 22 травня (після дати, до якої КМУ продовжив карантин) кременчужани пільгових категорій теж зможуть користуватися громадським транспортом.





У мерії пообіцяли надати додаткове роз'яснення щодо роботи транспорту 11 травня.