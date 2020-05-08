Через необережність під час паління загорілася кременчуцька квартира: власник отримав опіки

З пожежі врятували 59-річну жінку та 13-річну дівчину, а 61-річному чоловіку надали допомогу на місці
8 травня о 14.00 на вулиці Володимира Великого горіла квартира. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, займання сталося через необережність власника квартири під час паління.
Рятувальники прибули на виклик о 14.06, а загасили полум'я о 14.25. Вогнеборці врятували з пожежі 59-річну жінку та 13-річну дівчину, а 61-річному чоловіку з опіком стегна І-ІІ ступенів надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.
У вогні згоріли ліжко, крісло, килим. На місце події приїжджали слідчі Кременчуцького відділу поліції та карета екстреної медичної допомоги.