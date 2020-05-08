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Через необережність під час паління загорілася кременчуцька квартира: власник отримав опіки

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 0

 

З пожежі врятували 59-річну жінку та 13-річну дівчину, а 61-річному чоловіку надали допомогу на місці

8 травня о 14.00 на вулиці Володимира Великого горіла квартира. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, займання сталося через необережність власника квартири під час паління.

 

Рятувальники прибули на виклик о 14.06, а загасили полум'я о 14.25. Вогнеборці врятували з пожежі 59-річну жінку та 13-річну дівчину, а 61-річному чоловіку з опіком стегна І-ІІ ступенів надали допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

 

У вогні згоріли ліжко, крісло, килим. На місце події приїжджали слідчі Кременчуцького відділу поліції та карета екстреної медичної допомоги.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар квартира спасатели курение
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