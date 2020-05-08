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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці сервісний центр МВС відновлює свою роботу

Сьогодні, 17:04 Переглядів: 272

 

Вихід з карантину буде поступовим і розпочнеться з 12 травня. Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу

Починаючи з 12 травня, сервісні центри МВС поступово відновлюють свою роботу з можливістю відвідування громадянами. Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

 

Сервісні центри мають бути облаштовані захисними прозорими перегородками та позначками соціальної дистанції. Послуги надаватимуться з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м² та з урахуванням дистанції між відвідувачами не менше ніж 1,5 метри.

 

Організовано проведення термометрії всім відвідувачам, можливість оброблення рук антисептичними засобами, а у приміщеннях запроваджено постійне вологе прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та регулярне провітрювання.

 

Послуги надаватимуться за попереднім записом в електронну чергу через функціонал, що буде розміщений на офіційному вебсайті ГСЦ МВС – hsc.gov.ua У разі відсутності електронної черги, запис для отримання послуг буде проводитись за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС  (Кременчук – 098-391-55-05).

 

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, окрім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

 

Використання засобів індивідуального захисту (маска або респіратор) є обов’язковою умовою знаходження у приміщеннях сервісних центрів МВС.

 

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за телефоном: (044) 290-19-88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС.

 

Як раніше повідомляв «ТелеграфЪ», у Кременчуці з 19 березня не працював сервісний центр – через карантинні обмеження.

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Автор: Стас Константинов
Теги: сервісний центр МВС карнатин відкриття
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