Ошуканих побільшало: кременчужани «пролетіли» під час покупок в інтернеті
Сьогодні, 16:26
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Перерахували гроші на банківські картки, проте своїх покупок так і не отримали
7 травня з заявами до Кременчуцького відділу поліції звернулося одразу п'ять кременчужан, яких шахраї ошукали під час покупок в інтернеті.
- 39-річний чоловік купив на сайті «Авторіа» а/м двигуна за 8 000 грн, але товар свій не отримав.
- Подібне спіткало й 28-річну кременчужанку, яка заплатила гроші за швейну машинку, яку продавали на сайті OLX, а у результаті втратила 3 200 грн, які зняли з її банківської картки.
- 32-річний чоловік бажав придбати ролик для йоги та два килимки на сайті «С», 28 квітня перерахував на банківську картку 1 038 грн, але його «кинули».
- 18 квітня 36-річна кременчужанка купила через соціальну мережу Instagram взуття, переказала 700 грн на картку продавця, проте своєї покупки так і не побачила.
- 20 квітня 35-річний кременчужанин «попав» на 300 грн, які він перерахував на банківську картку невідомої особи, яка начебто проводила аукціон на господарські товари.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: vluki.ru