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Ошуканих побільшало: кременчужани «пролетіли» під час покупок в інтернеті

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 467

 

Перерахували гроші на банківські картки, проте своїх покупок так і не отримали

7 травня з заявами до Кременчуцького відділу поліції звернулося одразу п'ять кременчужан, яких шахраї ошукали під час покупок в інтернеті.

  • 39-річний чоловік купив на сайті «Авторіа» а/м двигуна за 8 000 грн, але товар свій не отримав.
  • Подібне спіткало й 28-річну кременчужанку, яка заплатила гроші за швейну машинку, яку продавали на сайті OLX, а у результаті втратила 3 200 грн, які зняли з її банківської картки.
  • 32-річний чоловік бажав придбати ролик для йоги та два килимки на сайті «С», 28 квітня перерахував на банківську картку 1 038 грн, але його «кинули».
  • 18 квітня 36-річна кременчужанка купила через соціальну мережу Instagram взуття, переказала 700 грн на картку продавця, проте своєї покупки так і не побачила.
  • 20 квітня 35-річний кременчужанин «попав» на 300 грн, які він перерахував на банківську картку невідомої особи, яка начебто проводила аукціон на господарські товари.


І от знову: шахраї ошукали кременчужан під час покупок на OLX та в Instagram
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: vluki.ru
Теги: мошенничество шахрайство покупки банковская карта интернет-мошенники
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