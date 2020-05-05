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І от знову: шахраї ошукали кременчужан під час покупок на OLX та в Instagram

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 281

 

Найбільшу суму втратила 36-річна жінка, бо заплатила за басейн, який так і не побачила, 7 800 грн

4 травня у Кременчуці четверо людей звернулися до поліції через те, що їх кинули на гроші при покупках товарів в інтернеті. Про інциденти повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції.


2 травня чоловік заплатив через додаток «Приват 24» 3 500 грн за велосипед, виставлений на сайті ОLХ, але двоколісний транспорт так і не отримав.


3-го травня 36-річна кременчужанка перерахувала через додаток «Приват 24» на банківські картки 7 800 грн за покупку басейну на сайті ОLХ, а невідома особа заволоділа її коштами.


Також у цей день до правоохоронних органів звернулися дві кременчужанки, вони у соціальній мережі Instagram купували одяг, який у результаті не побачили, переказуючи гроші на банківські картки. 32-річну кременчужанку таким чином «кинули» на 290 грн, а 51-річну - на 370 грн (і сталося це в останньому випадку ще 25 квітня).


Зараз аферисти використовують зростання попиту на послуги інтернет-магазинів та аукціонів, вони створюють фіктивні акаунти з товаром або послугами і вимагають від клієнтів передоплату за неіснуючий товар. Тому добре подумайте перед тим, як вносити передоплату за покупки.


Які шахрайські халепи «чатують» на досвідчених користувачів під час покупок в інтернеті - розповідь кременчужанина


Під час покупок в інтернеті слід дотримуватися певних правил:

  • розраховуватись зі службою доставки по факту отримання товару (післяплата) або передавати готівку безпосередньо продавцеві в руки;
  • не рекомендується переказувати кошти на гаманці електронних платіжних систем (це не гарантія стовідсоткової ідентифікації особи користувача (продавця);
  • якщо продавець пропонує перерахувати кошти на рахунок однієї з банківських установ – вимагайте від нього копію паспорта, а для інтернет-магазинів – реєстраційні документи суб’єкта господарювання, аби перевірити відповідність банківських реквізитів даним продавця (шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжність між анкетними даними продавця та власника картрахунку).
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: fullpocket.ru
Теги: мошенничество шахрайство olx Instagram покупки велосипед бассейн одежда

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