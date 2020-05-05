І от знову: шахраї ошукали кременчужан під час покупок на OLX та в Instagram

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Найбільшу суму втратила 36-річна жінка, бо заплатила за басейн, який так і не побачила, 7 800 грн

4 травня у Кременчуці четверо людей звернулися до поліції через те, що їх кинули на гроші при покупках товарів в інтернеті. Про інциденти повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції.





2 травня чоловік заплатив через додаток «Приват 24» 3 500 грн за велосипед, виставлений на сайті ОLХ, але двоколісний транспорт так і не отримав.





3-го травня 36-річна кременчужанка перерахувала через додаток «Приват 24» на банківські картки 7 800 грн за покупку басейну на сайті ОLХ, а невідома особа заволоділа її коштами.





Також у цей день до правоохоронних органів звернулися дві кременчужанки, вони у соціальній мережі Instagram купували одяг, який у результаті не побачили, переказуючи гроші на банківські картки. 32-річну кременчужанку таким чином «кинули» на 290 грн, а 51-річну - на 370 грн (і сталося це в останньому випадку ще 25 квітня).



Зараз аферисти використовують зростання попиту на послуги інтернет-магазинів та аукціонів, вони створюють фіктивні акаунти з товаром або послугами і вимагають від клієнтів передоплату за неіснуючий товар. Тому добре подумайте перед тим, як вносити передоплату за покупки.







Під час покупок в інтернеті слід дотримуватися певних правил: