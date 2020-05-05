Медреформа в Кременчуге: недофинансированы детская стоматология и стоматцентр

Сьогодні, 07:33 Переглядів: 290 Коментарів: 1

От второго этапа медреформы в Кременчуге пока больше всего пострадали стоматологи – и детские, и взрослые, они недофинансированы. Также недофинансирована больница восстановительного лечения. Об этом сообщил руководитель кременчугского горздрава Максим Середа.



Он рассказал, как обстоят дела по итогам апреля – первого месяца второго этапа медреформы в Кременчуге.



С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медреформы. Он коснулся специализированных медучреждений – больниц и медицинских центров. С этого года они уже не получают государственную субвенцию, вместо этого НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины) платит им за оказанные медицинские услуги. Все кременчугские больницы заключили с НСЗУ договоры на финансирование определенных пакетов медицинских услуг. Главные врачи жаловались, что НСЗУ выставила очень низкие расценки на услуги, этих денег не хватит на покрытие реальных расходов.



Руководитель горздрава сообщил, что по состоянию на апрель, оказались недофинансированными детская стоматология, городской стоматологический центр и больница восстановительного лечения.



Остальные больницы профинансированы на 90%:





– На квітень ми отримали 90% суми від НСЗУ. Недофінансовані дитяча стоматологія, стоматологічний центр та лікарня відновного лікування. Всі інші заклади профінансовані, щоб виплатити зарплату і придбати мінімальний пакет медичних препаратів для лікування ургентних пацієнтів, – сказал Максим Середа.



И добавил, что по сравнению с мартом, в апреле денег на покупку медпрепаратов стало немного больше – но пациентам все равно придется покупать лекарственные препараты за собственные деньги. Пока итог медреформы такой.





В 2018 году, когда действующая команда власти уничтожала сеть районных коммунальных стоматполиклиник, чиновники утверждали, что от «лишних» сотрудников и «лишних» помещений избавляются, чтобы коммунальная стоматология смогла выжить на втором этапе медреформы. От стоматполиклиник избавились, но проблема недофинансирования отрасли осталась.