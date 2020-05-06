МОЗ обещает повысить зарплату медикам – даже день назвали

МОЗ Украины обещает с 1 июля повысить зарплаты медикам. Рост зарплат обещают до 50%. Информация об этом появилась на официальном сайте МОЗ.
По подсчетам МОЗ, на реализацию этого обещания понадобится дополнительные 11 миллиардов гривен – медиков-то в Украине 435 тысяч.
Решением повысить зарплаты медикам в министерстве не ограничились, а пошли дальше и решили модифицировать медреформу в целом.
Пятого мая министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что МОЗ принял решение модифицировать медреформу, так как в нынешнем виде она приведет к увольнению около 50 тысяч медработников и закрытию 332 больниц.
В рамках модификации медреформы, МОЗ анонсирует следующие изменения:
Второй этап медреформы стартовал в Украине 1 апреля. Он коснулся специализированных медучреждений – больниц и медицинских центров. Они перестали получать государственную субвенцию, как это было прежде. Теперь НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины) платит им за определенные пакеты медицинских услуг. Платит довольно скудно.
взбунтовались психиатрические больницы – им резко сократили финансирование. Персонал киевской городской психиатрической больницы №1 им. Павлова даже выходил на акцию протеста. Главврач больницы сообщил, что по результатам финансирования в рамках второго этапа медреформы, в больничном бюджете образовалась дыра в размере 145 миллионов гривен – и всё это приведет к сокращению 445 сотрудников из 1400.
Министр здравоохранения Степанов подтвердил заявление главного врача, и признал, что в 2020 году финансирование больницы составило лишь 22% от объема прошлогоднего (в 2019 году).
О проблемах с финансированием заявила и Львовская областная психиатрическая больница. Её главврач рассказал, что в соответствии с договорами, заключенными с НСЗУ, больница получает порядка 5 млн. грн на месяц, а у них только фонд зарплаты составляет 8 миллионов – соответственно, медикаменты, питание пациентов и стирку оплачивать уже нечем. И коммунальные платежи тоже.
Кроме того главврач рассказал, что НСЗУ не оплачивает вот такие серьезные специализированные медицинские услуги:
А если психиатрической больнице не оплачивают лечение и питание пациентов с хроническими психическими расстройствами, значит в перспективе эти пациенты могут оказаться на улице.
Министр здравоохранения обещает, что МОЗ не допустит закрытия специализированных больниц, и модифицирует для этого медреформу. Будем посмотреть.