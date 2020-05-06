МОЗ обещает повысить зарплату медикам – даже день назвали

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 1 203 Коментарів: 3

А ещё в министерстве решили подрихтовать медреформу и не закрывать 332 больницы

МОЗ Украины обещает с 1 июля повысить зарплаты медикам. Рост зарплат обещают до 50%. Информация об этом появилась на официальном сайте МОЗ.





По подсчетам МОЗ, на реализацию этого обещания понадобится дополнительные 11 миллиардов гривен – медиков-то в Украине 435 тысяч.



Решением повысить зарплаты медикам в министерстве не ограничились, а пошли дальше и решили модифицировать медреформу в целом.



Пятого мая министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что МОЗ принял решение модифицировать медреформу, так как в нынешнем виде она приведет к увольнению около 50 тысяч медработников и закрытию 332 больниц.









– Якщо нічого не змінити, то масове звільнення призведе до катастрофічного зростання смертності, стрімкого поширення таких хвороб, як туберкульоз. Доступ мільйонів українців до нормального медзабезпечення буде ускладнено. Медична реформа у тому вигляді, в якому ми її отримали, не несе нічого доброго ані для пацієнтів, ані для медиків, – сказал Степанов.





В рамках модификации медреформы, МОЗ анонсирует следующие изменения:

Усі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримають фінансовий ресурс з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році.

З 1 червня за Державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися нові пакети (первинна медична допомога; екстрена медична допомога; гострий інфаркт міокарда; гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах; а також 4 пакети для лікування COVID-19).

З 1 липня буде підвищена заробітна плата медикам (на це потрібно додатково 11 млрд грн).

З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.

З 11 травня МОЗ розпочинає розробку і затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням науковців та провідних фахівців галузі.

З 2021 року будуть функціонувати нові медичні тарифи, які будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг.





Второй этап медреформы стартовал в Украине 1 апреля. Он коснулся специализированных медучреждений – больниц и медицинских центров. Они перестали получать государственную субвенцию, как это было прежде. Теперь НСЗУ (Нацслужба здоровья Украины) платит им за определенные пакеты медицинских услуг. Платит довольно скудно.



взбунтовались психиатрические больницы – им резко сократили финансирование. Персонал киевской городской психиатрической больницы №1 им. Павлова даже выходил на акцию протеста. Главврач больницы сообщил, что по результатам финансирования в рамках второго этапа медреформы, в больничном бюджете образовалась дыра в размере 145 миллионов гривен – и всё это приведет к сокращению 445 сотрудников из 1400.



Министр здравоохранения Степанов подтвердил заявление главного врача, и признал, что в 2020 году финансирование больницы составило лишь 22% от объема прошлогоднего (в 2019 году).





О проблемах с финансированием заявила и Львовская областная психиатрическая больница. Её главврач рассказал, что в соответствии с договорами, заключенными с НСЗУ, больница получает порядка 5 млн. грн на месяц, а у них только фонд зарплаты составляет 8 миллионов – соответственно, медикаменты, питание пациентов и стирку оплачивать уже нечем. И коммунальные платежи тоже.



Кроме того главврач рассказал, что НСЗУ не оплачивает вот такие серьезные специализированные медицинские услуги:

надання психіатричної допомоги особам з різними формами психічних розладів, які тривалий час перебувають у стаціонарі і за своїм психічним станом не можуть проживати самостійно, в сім’ях або соціальному закладі;

надання психіатричної допомоги особам, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру з звичайним наглядом в порядку статті 94 Кримінального кодексу України (кримінально-правовий порядок).

А если психиатрической больнице не оплачивают лечение и питание пациентов с хроническими психическими расстройствами, значит в перспективе эти пациенты могут оказаться на улице.



Министр здравоохранения обещает, что МОЗ не допустит закрытия специализированных больниц, и модифицирует для этого медреформу. Будем посмотреть.