У сусідній області чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень за відмову від обсервації

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 762

Українець повернувся з Росії, йому варто було пройти обсервацію. Але той відмовився через неналежні умови

30 квітня Сумський районний суд Сумської області розглянув протокол, який склали на чоловіка за порушення ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Адмінматеріал на чоловіка склали через те, що він 16 квітня повернувся до України з Росії і відмовився пройти до місця обсервації.





Сам порушник свою вину не визнав та суду пояснив, що з 2016 року його трудова книжка була на підприємстві на території Російської Федерації. На початку березня він вирішив з'їздити її забрати. При поверненні йому повідомили про обсервацію, але він зауважив, що там неналежні умови, а тому він відмовився від обсервації.





У результаті суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 17 тисяч гривень. Постанова може бути оскаржена протягом 10 діб.





З текстом постанови можна ознайомитися тут.