Раніше Кременчук друкував атестати для випускників шкіл за 70 грн, тепер – за 3,12 грн

Атестати для випускників кременчуцьких шкіл у минулому році друкували за 70 грн, у цьому році їх надрукували за 3,12 грн. Як повідомив директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик 7 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, такий перепад ціни пов'язаний з тим, що місто відмовилося від послуг полтавського підприємства та «переметнулося» до Києва.

Ось діалог мера Кременчука Віталія Малецького з очільником департаменту освіти Геннадієм Москаликом.

- Хочу сказати, що ми цього року відділилися, і документи про освіту для дев'ятих класів надруковані нам на Україні першими, - розповів Геннадій Москалик.



- О, першими надрукували документи про освіту?! У нас вони, мабуть, найдорожчі тепер? - запитав мер Віталій Малецький.



- Ні, найдешевші, тому що минулого року нас обслуговувало обласне комунальне підприємтво «Освітаінфоком», один документ ми оплачували з міського бюджету за 70 грн, то тепер він коштуватиме у Києві лише 3 грн 12 коп, - відповів головний освітянин Кременчука.



- Нормально... Тобто різниця у 65 грн тільки на тому, що через Полтаву треба було провести ці гроші? - з круглими очима перепитав мер.



Геннадій Москалик відповів, що він тепер у Полтаві «в образі сепаратиста», але економія тут очевидна.