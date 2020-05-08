Знайшли тіло останнього чоловіка, який потонув після перекидання човна на Дніпрі

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7 травня близько 12.00 під час пошуково-рятувальних робіт в акваторії річки Дніпро нарешті знайшли тіло останнього зниклого 39-річного чоловіка, мешканця Києва, який потонув після перекидання човна на Кременчуцькому водосховищі. Про це повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.





Нагадаємо, 25 квітня поблизу заповідного урочища «Жовнінські острови» перекинувся металевий моторний човен, в якому знаходилися четверо чоловіків. Один з них самостійно дістався берега та повідомив про дану подію. 27 квітня виявили тіла двох зниклих осіб.





За інформацією ГУ ДСНС у Полтавській області, для проведення пошуково-рятувальних робіт щодня залучалися близько 30 чоловік, 5 плавзасобів та 8 одиниць техніки (від ДСНС 20 людей, рятувальний катер та 6 одиниць техніки).





На місці події працювали також психологи ГУ ДСНС України у Полтавській області. Увага психолога зосереджувалася на роботі з рідними та друзями постраждалих, адже люди, що потрапили в надзвичайну ситуацію, знаходилися в особливому стані і потребували підтримки.