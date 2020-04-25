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Топ новость, Происшествия, Полтавщина

На Дніпрі перекинувся човен з чотирма людьми: виплив один чоловік

Сегодня, 10:22 Просмотров: 10 929 Комментариев: 4

 

Інших трьох поки не знайшли

25 квітня о 19.40 в акваторії річки Дніпро Глобинського району (поблизу території «Заповідне урочище Жовнівські острови») перекинувся металевий моторнй човен, на якому знаходилося 4 людини.


Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, один чоловік самотужки дістався до берега та повідомив про дану подію.


Місцеві жителі на двох моторних човнах організували обстеження берегової лінії та водної акваторії місця події. Зниклих людей не знайшли.


Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено чергове відділення 6 ДПРП, сектор водної поліції Кременчуцького відділу поліції. Пошуки зниклих людей тривають.

6
Автор: Катерина Турубара Источник фото: shipovnik.ua
Теги: лодка перевернулась Днепр

Комментарии: 4

69
КГБ:
Сегодня, 10:35

Трагедія, але що робили ці люди у човні ?


17 2
1 567
mangust-1:
Сегодня, 10:39

Їхали на острови на рибалку(як варіант).Хоча при такому вітрі-практично шторм,ніяка риба не коштує людських життів.

Співчуваю близьким і рідним(якщо хлопці не чекають на порятунок на якомусь з островів.


14 0
3 678
zzzzzz:
Сегодня, 10:40

Цитата: КГБ

Трагедія, але що робили ці люди у човні ?

Рыбачили в нерест в заповеднике....


34 2
1 685
DNIWE:
Сегодня, 16:01

браки докатались


4 0

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