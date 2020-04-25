На Дніпрі перекинувся човен з чотирма людьми: виплив один чоловік

Сегодня, 10:22 Просмотров: 10 929 Комментариев: 4

Інших трьох поки не знайшли

25 квітня о 19.40 в акваторії річки Дніпро Глобинського району (поблизу території «Заповідне урочище Жовнівські острови») перекинувся металевий моторнй човен, на якому знаходилося 4 людини.





Як повідомив Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, один чоловік самотужки дістався до берега та повідомив про дану подію.





Місцеві жителі на двох моторних човнах організували обстеження берегової лінії та водної акваторії місця події. Зниклих людей не знайшли.





Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено чергове відділення 6 ДПРП, сектор водної поліції Кременчуцького відділу поліції. Пошуки зниклих людей тривають.