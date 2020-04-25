Кременчук чекає від Полтавської лабораторії 271 результат ПЛР-тестів на коронавірус

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У мерії проінформували про рівень захворюваності у місті за останню добу

Кременчук очікує від Полтавського обласного лабораторного центру 271 результат ПЛР-тестів на коронавірус. Як повідомили 26 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії, є затримка з надходженням результатів.





Протягом минулої доби туди направили 61 зразок біоматеріалу, одержали 11 результатів (усі вони негативні). За період карантину загалом відправили 531 зразок, отримали 260 результатів, відповідно 271 аналіз знаходиться в обробці.





Також провели 4 експрес-тести на коронавірус за останню добу, усі результати негативні (всього таких тестів у Кременчуці зробили 331).





Що стосується рівня захворюваності у місті, все відносно спокійно: за добу з ГРВІ до лікарів звернулося 6 дорослих, одна дитина, пневмоній та грипу не реєстрували.





У лікарнях нашого міста знаходиться 45 пацієнтів з пневмонією, у 5 із них - тяжкий перебіг хвороби. В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лікується 31 пацієнт, у 25 діагноз «пневмонія», 3 людини - у тяжкому стані.





У дитячій лікарні лежить 9 діток з пневмонією, важких хворих немає.