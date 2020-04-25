Уночі у Кременчуці двоє хлопців, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка

Сегодня, 11:14 Просмотров: 2 718 Комментариев: 8

25 квітня у Кременчуці близько 23.00 двоє хлопців напали на чоловіка та, погрожуючи ножем, пограбували його. За інформацією пресслужби патрульної поліції міста, у потерпілого забрали гроші та мобільний телефон.





Правоохоронці, отримавши детальний опис зловмисників, розпочали пошуки та по гарячих слідах у дворі на вулиці Цюрупи затримали розбійників. Ними виявилися хлопці 24 та 20 років. Під час поверхневої перевірки в обох затриманих патрульні знайшли ножі.





Згодом заявник підтвердив, що саме ці особи напали на нього. Для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчих.