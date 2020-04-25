Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 25.04.2020 11:00
Підтверджені:
Україна8125
Кременчук60
Хворі:
Україна7142
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна782
Кременчук9
Померло:
Україна201
Кременчук1
Происшествия

Уночі у Кременчуці двоє хлопців, погрожуючи ножем, пограбували чоловіка

Сегодня, 11:14 Просмотров: 2 718 Комментариев: 8

 

Забрали у потерпілого гроші та мобільний телефон

25 квітня у Кременчуці близько 23.00 двоє хлопців напали на чоловіка та, погрожуючи ножем, пограбували його. За інформацією пресслужби патрульної поліції міста, у потерпілого забрали гроші та мобільний телефон.


Правоохоронці, отримавши детальний опис зловмисників, розпочали пошуки та по гарячих слідах у дворі на вулиці Цюрупи затримали розбійників. Ними виявилися хлопці 24 та 20 років. Під час поверхневої перевірки в обох затриманих патрульні знайшли ножі.


 

Згодом заявник підтвердив, що саме ці особи напали на нього. Для подальшого з'ясування обставин на місце викликали слідчих.

9
Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: грабеж деньги телефон полиция нож разбой

Комментарии: 8

3 678
zzzzzz:
Сегодня, 11:38

Удивительно , задержали....


11 9
193
Dmytro:
Сегодня, 12:02

Цитата: zzzzzz

Удивительно , задержали....

Не всем же диванным экспертом подрабатывать. Кому то приходится служить и защищать.


17 7
3 678
zzzzzz:
Сегодня, 12:12

Цитата: Dmytro
Кому то приходится служить и защищать.
ой ли? А пресеч работу разливаек не судьба у служителей? Шото их хватает только на бабушек и мелких хулиганов...


16 7
193
Dmytro:
Сегодня, 13:21

Цитата: zzzzzz

Цитата: Dmytro
Кому то приходится служить и защищать.
ой ли? А пресеч работу разливаек не судьба у служителей? Шото их хватает только на бабушек и мелких хулиганов...

Однобокая у вас мыслительная способность. Привыкли все в негативном свете воспринимать. Понятно же что все проблемы гораздо выше, а обычный сотрудник полиции делает то что  может. В данном случае не упрекать надо, а поощрять.


8 1
840
Angel737:
Сегодня, 13:36

Этому экипажу Копов - Респект!

 

P.S.

Какой-то преступник нынче глупый пошёл,

вот если-бы скинули бы ножи, деньги и тел., и сказали-бы

что заявитель оговорил их, то велик шанс был-бы,

да ещё и при хороших адвокатах, шо дело в Суде быстро рассыпится.


1 1
3 678
zzzzzz:
Сегодня, 13:47

Цитата: Dmytro
не упрекать надо, а поощрять.
я гдето написал, что плохо, что поймали? Странная у вас мыслительная способность....
Цитата: Dmytro
обычный сотрудник полиции делает то что  может.
обычный сотрудник должен защищать закон! А не то что может, И если он видит нарушение закона( как разливайки , например), он должен это пресекать! Или не так? По вашей логике им спасибо говорить и поощрять, что они вообще на работу ходят?Нужно просто делать свою работу вот и всё. Вы вон медиков поощряйте, что они за нищенскую зарплату здоровье гробят свое.


3 6
97
Andy:
Сегодня, 15:39

Цитата: zzzzzz

Цитата: Dmytro
не упрекать надо, а поощрять.
я гдето написал, что плохо, что поймали? Странная у вас мыслительная способность....
Цитата: Dmytro
обычный сотрудник полиции делает то что  может.
обычный сотрудник должен защищать закон! А не то что может, И если он видит нарушение закона( как разливайки , например), он должен это пресекать! Или не так? По вашей логике им спасибо говорить и поощрять, что они вообще на работу ходят?Нужно просто делать свою работу вот и всё. Вы вон медиков поощряйте, что они за нищенскую зарплату здоровье гробят свое.

Короче, Склифосовский, если обгадился - то тихонько молча отойди в сторону. Не надо еще показательно обмазываться тем, чем обгадился. laughing


0 3
3 678
zzzzzz:
Сегодня, 16:49

Цитата: Andy
Короче
ого прорвало после полугодичного молчания....второй аккаунт забанили?


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх