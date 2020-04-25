Кременчуцькі танцюристи перемогли у Всеукраїнському онлайн-конкурсі

Сегодня, 11:32 Просмотров: 1 043

«Ансамбль танцю «Козачата» підкорив конкурс не виходячи з дому

Вихованці зразкового художнього колективу «Ансамбль танцю «Козачата» перемогли у Всеукраїнському дистанційному конкурсі мистецтв «Діти, окрилені перемогою». Конкурс відбувся 17 квітня у Києві. Журі оцінювало колективи, переглядаючи відео номерів.





Під керівництвом Світлани Мороз наші вихованці зібрали весь комплект нагород:





І місце - хореографічна композиція «Мишенята» (дитяча хореографія, 1 вікова категорія);

ІІ місце - хореографічна композиція «На Івана Купала» (стилізована народна хореографія, 4 вікова категорія);

ІІІ місце - хореографічна композиція «Полтавська хустинка» (народна хореографія, 3 вікова категорія).



