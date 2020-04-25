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Кременчуцькі танцюристи перемогли у Всеукраїнському онлайн-конкурсі

Сегодня, 11:32 Просмотров: 1 043

 

«Ансамбль танцю «Козачата» підкорив конкурс не виходячи з дому

Вихованці зразкового художнього колективу «Ансамбль танцю «Козачата» перемогли у Всеукраїнському дистанційному конкурсі мистецтв «Діти, окрилені перемогою». Конкурс відбувся 17 квітня у Києві. Журі оцінювало колективи, переглядаючи відео номерів.


Під керівництвом Світлани Мороз наші вихованці зібрали весь комплект нагород: 


І місце - хореографічна композиція «Мишенята» (дитяча хореографія, 1 вікова категорія);
ІІ місце - хореографічна композиція «На Івана Купала» (стилізована народна хореографія, 4 вікова категорія);
ІІІ місце - хореографічна композиція «Полтавська хустинка» (народна хореографія, 3 вікова категорія).


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Автор: Альона Душенко
Теги: танцы танці

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