Правоохоронці допомогли госпіталізувати хворого до лікарні Горішніх Плавнів

Сегодня, 12:03 Просмотров: 2 036

Одного хворого з пневмонією та високою температурою 25 квітня примусово госпіталізували до лікарні Горішніх Плавнів, навіть довелося залучати правоохоронців. Про це повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков.





Станом на 25 квітня у сусідньому місті зафіксовано 12 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З цих 12 випадків - четверо людей одужало та одна пенсіонерка померла.





7 хворих на коронавірус перебувають на стаціонарному лікуванні, серед них двоє дітей. Також у 10 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію.