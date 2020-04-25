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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Правоохоронці допомогли госпіталізувати хворого до лікарні Горішніх Плавнів

Сегодня, 12:03 Просмотров: 2 036

 

Загалом 12 плавнівців захворіли на коронавірус 

Одного хворого з пневмонією та високою температурою 25 квітня примусово госпіталізували до лікарні Горішніх Плавнів, навіть довелося залучати правоохоронців. Про це повідомив міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков. 


Станом на 25 квітня у сусідньому місті зафіксовано 12 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. З цих 12 випадків - четверо людей одужало та одна пенсіонерка померла


7 хворих на коронавірус перебувають на стаціонарному лікуванні, серед них двоє дітей. Також у 10 осіб підозрюють коронавірусну інфекцію.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус Горішні Плавні

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