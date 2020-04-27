Знайшли тіла двох чоловіків, які зникли після перекидання човна на Дніпрі

Сегодня, 15:47 Просмотров: 3 083

У річці Дніпро виявили тіла двох чоловіків, човен з якими перекинувся на Полтавщині. Про це інформує відділ комунікації Полтавщини.





Загинули жителі Черкаської області. Чоловікам було по 33 та 35 років. Пошуки третьої людини ще тривають. Нагадаймо, що один чоловік зміг дістатися берега самостійно.





Човен з 4 людьми перекинувся 25 квітня близько 22.30 неподалік села Липове, на межі Полтавської та Черкаської областей.





Прапорцем позначено село Липове









До пошукової операції залучені працівники водної поліції, поліцейські Глобинського і Кременчуцького районів, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавської та Черкаської областей, спеціалісти водолазно-рятувальної служби і добровольці.





За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення чинних на транспорті правил. Триває слідство.