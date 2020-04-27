Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 27.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9009
Кременчук60
Хворі:
Україна7925
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна864
Кременчук9
Померло:
Україна220
Кременчук1
Топ новость, Происшествия, Полтавщина

Знайшли тіла двох чоловіків, які зникли після перекидання човна на Дніпрі

Сегодня, 15:47 Просмотров: 3 083

 

Знайшли мертвими жителів Черкаської області

У річці Дніпро виявили тіла двох чоловіків, човен з якими перекинувся на Полтавщині. Про це інформує відділ комунікації Полтавщини.


Загинули жителі Черкаської області. Чоловікам було по 33 та 35 років. Пошуки третьої людини ще тривають. Нагадаймо, що один чоловік зміг дістатися берега самостійно.


Човен з 4 людьми перекинувся 25 квітня близько 22.30 неподалік села Липове, на межі Полтавської та Черкаської областей.


 

Прапорцем позначено село Липове


На Дніпрі перекинувся човен з чотирма людьми: виплив один чоловік


До пошукової операції залучені працівники водної поліції, поліцейські Глобинського і Кременчуцького районів, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Полтавської та Черкаської областей, спеціалісти водолазно-рятувальної служби і добровольці.


За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення чинних на транспорті правил. Триває слідство.

5
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: лодка перевернулась Дніпро

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх