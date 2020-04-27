Учасники, які перебували на самоізоляції або інфікувались коронавірусом, можуть бути звільнені від ЗНО за станом здоров’я
Стали відомі строки та особливості проведення ЗНО у 2020 році. За інформацією Міністерства освіти і науки України, воно пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту.
Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За правилами, під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв’язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей.
Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала. Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно.
У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати.
Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров’я. Таке правило діяло і раніше для людей з низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів.