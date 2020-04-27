Стали відомі строки та особливості проведення ЗНО у 2020 році

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Учасники, які перебували на самоізоляції або інфікувались коронавірусом, можуть бути звільнені від ЗНО за станом здоров’я

Стали відомі строки та особливості проведення ЗНО у 2020 році. За інформацією Міністерства освіти і науки України, воно пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту.









Дати проведення ЗНО залежатимуть від завершення карантину:

якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня;

якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня (вступна кампанія в українських університетах також відповідно зміниться).





- В умовах епідемії проведення ЗНО є набагато безпечнішим, ніж вступні іспити в університетах. Більшість учасників складають ЗНО за місцем проживання, тому їм не потрібно їхати в інше місто чи область. Натомість для складання вступних іспитів навпаки більшості вступників та їхнім батькам доведеться по кілька разів їздити в інші міста, що в рази збільшить кількість переміщень по країні. Водночас вступні іспити зазвичай збирають набагато більшу кількість людей в аудиторіях, ніж під час ЗНО, – відзначив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.





Формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не зміняться. За правилами, під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метри між учасниками в аудиторії, яка, безумовно, буде дотримана у зв’язку з епідемією. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей.





Без змін залишаться кількість тестів та їхній зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала. Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно.





У зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції усі учасники ЗНО та інструктори будуть забезпечені засобами індивідуального захисту та антисептиками. Приміщення будуть провітрювати та дезінфікувати.





Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувались коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. У разі, якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров’я. Таке правило діяло і раніше для людей з низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів в умовах вступу до університетів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів.