Секретну онлайн-екскурсію проведуть на Полтавщині

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Першого травня відбудеться секретна онлайн-екскурсія Полтавою. Тему екскурсії поки що тримають у таємниці.





- 1-го травня в особливий, теплий, неймовірний перший травневий день ми запрошуємо Вас у мега секретну мандрівку! Що це буде? Це ми тримаємо в секреті, але точно будуть цікаві локації, скандальні постаті, шпигунські пристрасті, гра престолів.....ой ні розвідок)))) чи престолів, – йдеться у повідомленні.



Екскурсія розпочнеться о 15.00 й проходитиме онлайн-мандрівка на YouTube-каналі .