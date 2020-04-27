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Секретну онлайн-екскурсію проведуть на Полтавщині

Сегодня, 16:30 Просмотров: 641

 

Організатори обіцяють захопливу зустріч

Першого травня відбудеться секретна онлайн-екскурсія Полтавою. Тему екскурсії поки що тримають у таємниці. 


- 1-го травня в особливий, теплий, неймовірний перший травневий день ми запрошуємо Вас у мега секретну мандрівку!  Що це буде? Це ми тримаємо в секреті, але точно будуть цікаві локації, скандальні постаті, шпигунські пристрасті, гра престолів.....ой ні розвідок)))) чи престолів, – йдеться у повідомленні.


Екскурсія розпочнеться о 15.00 й проходитиме онлайн-мандрівка на YouTube-каналі

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Автор: Альона Душенко
Теги: экскурсия Полтава

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