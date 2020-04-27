Міграційна служба Полтавщини повідомила про графік роботи до кінця карантину

Сегодня, 17:02 Просмотров: 357

Громадян обслуговують лише у виключних випадках

Через продовження карантину до 11 травня Міграційна служба Полтавщини продовжує працювати у спеціальному режимі. З графіком роботи територіальних відділень по області можна ознайомитися нижче:





Міграційна служба нагадує, що під час карантину приймають лише у виключних випадках. Мова йде про:

оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);

оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;

вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;

посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.





Телефони для довідок та консультацій спеціалістів Управління ДМС України

в Полтавській області:

телефони «гарячої лінії»; +380668859707, +380668859727, +380668859781;

телефон для зв’язку з керівництвом: +380990159424;

з питань паспортної роботи: +380668859675;

з питань громадянства: +380668859679;

з питань отримання витягів до ID-картки та оформлення ПМЖ за кордоном: +380668859731;

з питань роботи з іноземцями та ОБГ: +380950878588, +380663495078;

з питань шукачів захисту: +380687673025.

Електронна пошта: pl@dmsu.gov.ua





У період карантину Міграційна служба не застосовуватиме штрафних санкцій через несвоєчасне звернення до підрозділів.