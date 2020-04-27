Міграційна служба Полтавщини повідомила про графік роботи до кінця карантину

Громадян обслуговують лише у виключних випадках
Через продовження карантину до 11 травня Міграційна служба Полтавщини продовжує працювати у спеціальному режимі. З графіком роботи територіальних відділень по області можна ознайомитися нижче:
Міграційна служба нагадує, що під час карантину приймають лише у виключних випадках. Мова йде про:
- оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);
- оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;
- вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;
- оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
- посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.
Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.
Телефони для довідок та консультацій спеціалістів Управління ДМС України
в Полтавській області:
- телефони «гарячої лінії»; +380668859707, +380668859727, +380668859781;
- телефон для зв’язку з керівництвом: +380990159424;
- з питань паспортної роботи: +380668859675;
- з питань громадянства: +380668859679;
- з питань отримання витягів до ID-картки та оформлення ПМЖ за кордоном: +380668859731;
- з питань роботи з іноземцями та ОБГ: +380950878588, +380663495078;
- з питань шукачів захисту: +380687673025.
Електронна пошта: pl@dmsu.gov.ua
У період карантину Міграційна служба не застосовуватиме штрафних санкцій через несвоєчасне звернення до підрозділів.