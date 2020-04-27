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Кременчуг, Полтавщина

Міграційна служба Полтавщини повідомила про графік роботи до кінця карантину

Сегодня, 17:02 Просмотров: 357

Громадян обслуговують лише у виключних випадках

Через продовження карантину до 11 травня Міграційна служба Полтавщини продовжує працювати у спеціальному режимі. З графіком роботи територіальних відділень по області можна ознайомитися нижче:


 

Міграційна служба нагадує, що під час карантину приймають лише у виключних випадках. Мова йде про:

  • оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);
  • оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;
  • вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;
  • оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
  • посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.


Телефони для довідок та консультацій спеціалістів Управління ДМС України
в Полтавській області:

  • телефони «гарячої лінії»; +380668859707, +380668859727, +380668859781;
  • телефон для зв’язку з керівництвом: +380990159424;
  • з питань паспортної роботи: +380668859675;
  • з питань громадянства: +380668859679;
  • з питань отримання витягів до ID-картки та оформлення ПМЖ за кордоном: +380668859731;
  • з питань роботи з іноземцями та ОБГ: +380950878588, +380663495078;
  • з питань шукачів захисту: +380687673025.

Електронна пошта: pl@dmsu.gov.ua


У період карантину Міграційна служба не застосовуватиме штрафних санкцій через несвоєчасне звернення до підрозділів.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: миграционная служба карантин графік

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