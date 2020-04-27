Хто з кременчужан періодично сидітиме без світла протягом місяця

З 27 квітня у Кременчуці відновлюють поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, тому можливі тимчасові відключення електроенергії.

Мораторій на тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці, що пов’язані з необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, завершується. Як зазначив на засіданні міського штабу мер Віталій Малецький, попри те, що карантин в Україні продовжено до 11 травня, є нагальна потреба у ремонтних роботах, тому прийняте рішення дозволити АТ «Полтаваобленерго» ремонтувати мережі, аби Кременчук мав безперебійне і якісне електропостачання. Водночас, з керівництвом АТ «Полтаваобленерго» досягнуто домовленості, що ремонтні роботи здійснюватимуться прискореними темпами, аби жителі міста якомога менше часу відчували незручності, пов’язані з відсутністю електроенергії.

Графік тимчасового відключення споживачів від електропостачання

З 27 квітня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у районі наступних вулиць Кременчука:





Дата прове дення ремонтних робіт Час прове дення ремонтних робіт Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні 27.04.2020 ТП-91 06:00 – 18:00 вул. Чкалова, 160-211; Кагамликська, 69-81; Залізнична, 69-85; пров. Вишневий, 12-25;Кузьми Дерев'янка, 3-20; Медовий, 1-13. 28.04.2020 ТП-667, ТП-621, ТП-709. ТП-84 06:00 – 18:00 вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський. Санэпидемстанция., просп. Свободи, 60-90,100-118; вул. Бойка, 7-16,22; Ватутіна, 13-48; Матросова, 41-48; пров. Товстого, 6-15,17 29.04.2020 ТП-667, ТП-621, ТП-709. ТП-107 06:00 – 18:00 вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський. вул. Богдана Хмельницького, 9-78; Затонна, 1-11; Недогарська, 27-39; пр. Річний, 4-14; пров. Річний, 3-7. Школа № 2. 30.04.2020 ТП-667, ТП-621, ТП-709. ТП-128 06:00 – 18:00 вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський Школа №28, пров. Олега Кошового,5-А. пров. Олега Кошового, 5,9,11 04.05.2020 ТП-114. 06:00 – 18:00 вул. Леонова,108-177; Залізнична, 19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в 05.05.2020 ТП-114. ЗТП-136 06:00 – 18:00 вул. Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров.Сівашський, 2в. пр-т Свободи, 66; вул. Маяковського, 3,5,7,9,11/1; Ватутіна, 1,3,5,7,4-14; пров. Белінського, 7-9; Маяковського, 10 06.05.2020 ТП-114. ЗТП-143 06:00 – 18:00 вул. Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в вул. Левітана, 23-40; Попова, 15-29; Шишкіна, 5-25; Мічуріна, 6-47; Саксаганського, 2-31,Рєпіна, 9-60; пров. Приозерний, 7-12; пр. Мічуріна, 5-14; Зерновий, 4-8 07.05.2020 ТП-114. ЗТП-153 06:00 – 18:00 вул.Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в. пр-т Свободи, 122-132; пров. Товстого, 32-38; Гвардійський, 4-8. Автозаводська Райадміністрація, пров. Толстого, 38 08.05.2020 ТП-114. КТП-144 06:00 – 18:00 вул.Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в. вул. Кохнівська, 2-62; Карпенка-Карого, 2-60; Салганна, 4-63; Житлобудівна, 11-30; пров. Межовий, 1-4; Бахмачський, 4-15 12.05.2020 ЗТП-138 06:00 – 18:00 Крем.міська лікарня "Правобережна", пров. Павлівський, 1/4. вул. Генерала Жадова, 1а,2 13.05.2020 ЗТП-200 06:00 – 18:00 Проф.ліцей ім.А.С.Макаренка, вул.Троїцька,103. вул. Троїцька, 101. 15.05.2020 ЗТП-202 06:00 – 18:00 Дитячий садок № 2, проспект Свободи, 29 проспект Свободы 23,27,31,33,35,39/43; пров. Героїв Бресту, 47. 18.05.2020 ЗТП-224 06:00 – 18:00 Котельня кВ.176 КП «Теплоэнерго» 19.05.2020 ЗТП-225 06:00 – 18:00 Дворец культуры 20.05.2020 ЗТП-228 06:00 – 18:00 вул. Велика набережна, 41,41а,47,55; Говорова, 40; Басейна, 46а 21.05.2020 ЗТП-234 06:00 – 18:00 вул. Першотравнева, 1,1а,3,5,5а; Жадова, 1Б,1В,2,3,4,8 22.05.2020 КТП-257 06:00 – 18:00 вул. Європейська, Леонова, Залізнична, Заміська, Чкалова, Серова, пров. Осипенка, Веселий, Трудовий, Героів Бресту, Продольний, Ланковий 25.05.2020 КТП-258 06:00 – 18:00 вул. Б.Хмельницького, 172-208; Кільцева, 2-11; Пирогова, 3-6; пров. Пирогова, 3-20;Пугачова, 1-8. 26.05.2020 ЗТП-339 06:00 – 18:00 вул. Мічуріна 74 27.05.2020 ЗТП-130 06:00 – 18:00 КНМП «Лікарня відновного лікування» -пров.Л.Товстого,1А 28.05.2020 ЗТП-113 06:00 – 18:00 Дитячий садок № 41, пр-т Свободи, 146. просп. Свободи, 134/1,136,138,140,142,144,148,152; вул. Гвардійська, 7 29.05.2020 КТП-115 06:00 – 18:00 Школа № 27, пр-т Свободи, 104,106 просп. Свободи, 92/17,94/28,96,98,110,112,114,116,120/25; вул. Вадима Бойка, 24,26;пров. Товстого, 19,21.





Графік додаткових відключень

З 4 травня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами у м. Кременчуці:



