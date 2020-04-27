Хто з кременчужан періодично сидітиме без світла протягом місяця

«Полтаваобленерго» опублікувало графік відключення електроенергії
З 27 квітня у Кременчуці відновлюють поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, тому можливі тимчасові відключення електроенергії.
Мораторій на тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці, що пов’язані з необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, завершується. Як зазначив на засіданні міського штабу мер Віталій Малецький, попри те, що карантин в Україні продовжено до 11 травня, є нагальна потреба у ремонтних роботах, тому прийняте рішення дозволити АТ «Полтаваобленерго» ремонтувати мережі, аби Кременчук мав безперебійне і якісне електропостачання. Водночас, з керівництвом АТ «Полтаваобленерго» досягнуто домовленості, що ремонтні роботи здійснюватимуться прискореними темпами, аби жителі міста якомога менше часу відчували незручності, пов’язані з відсутністю електроенергії.
Графік тимчасового відключення споживачів від електропостачання
З 27 квітня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у районі наступних вулиць Кременчука:
|
Дата прове
дення ремонтних
робіт
|
Час прове
дення ремонтних
робіт
|
Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні
|
27.04.2020
ТП-91
|
06:00 – 18:00
|
вул. Чкалова, 160-211; Кагамликська, 69-81; Залізнична, 69-85; пров. Вишневий, 12-25;Кузьми Дерев'янка, 3-20; Медовий, 1-13.
|
28.04.2020
ТП-667, ТП-621, ТП-709.
ТП-84
|
06:00 – 18:00
|
вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський.
Санэпидемстанция., просп. Свободи, 60-90,100-118; вул. Бойка, 7-16,22; Ватутіна, 13-48; Матросова, 41-48; пров. Товстого, 6-15,17
|
29.04.2020
ТП-667, ТП-621, ТП-709.
ТП-107
|
06:00 – 18:00
|
вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський.
вул. Богдана Хмельницького, 9-78; Затонна, 1-11; Недогарська, 27-39; пр. Річний, 4-14;
пров. Річний, 3-7.
Школа № 2.
|
30.04.2020
ТП-667, ТП-621, ТП-709.
ТП-128
|
06:00 – 18:00
|
вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський
Школа №28, пров. Олега Кошового,5-А.
пров. Олега Кошового, 5,9,11
|
04.05.2020
ТП-114.
|
06:00 – 18:00
|
вул. Леонова,108-177; Залізнична, 19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в
|
05.05.2020
ТП-114.
ЗТП-136
|
06:00 – 18:00
|
вул. Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров.Сівашський, 2в.
пр-т Свободи, 66; вул. Маяковського, 3,5,7,9,11/1; Ватутіна, 1,3,5,7,4-14; пров. Белінського, 7-9; Маяковського, 10
|
06.05.2020
ТП-114.
ЗТП-143
|
06:00 – 18:00
|
вул. Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в
вул. Левітана, 23-40; Попова, 15-29; Шишкіна, 5-25; Мічуріна, 6-47; Саксаганського, 2-31,Рєпіна, 9-60; пров. Приозерний, 7-12; пр. Мічуріна, 5-14; Зерновий, 4-8
|
07.05.2020
ТП-114.
ЗТП-153
|
06:00 – 18:00
|
вул.Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в.
пр-т Свободи, 122-132; пров. Товстого, 32-38; Гвардійський, 4-8.
Автозаводська Райадміністрація, пров. Толстого, 38
|
08.05.2020
ТП-114.
КТП-144
|
06:00 – 18:00
|
вул.Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в.
вул. Кохнівська, 2-62; Карпенка-Карого, 2-60; Салганна, 4-63; Житлобудівна, 11-30; пров. Межовий, 1-4; Бахмачський, 4-15
|
12.05.2020
ЗТП-138
|
06:00 – 18:00
|
Крем.міська лікарня "Правобережна", пров. Павлівський, 1/4.
вул. Генерала Жадова, 1а,2
|
13.05.2020
ЗТП-200
|
06:00 – 18:00
|
Проф.ліцей ім.А.С.Макаренка, вул.Троїцька,103.
вул. Троїцька, 101.
|
15.05.2020
ЗТП-202
|
06:00 – 18:00
|
Дитячий садок № 2, проспект Свободи, 29
проспект Свободы 23,27,31,33,35,39/43; пров. Героїв Бресту, 47.
|
18.05.2020
ЗТП-224
|
06:00 – 18:00
|
Котельня кВ.176 КП «Теплоэнерго»
|
19.05.2020
ЗТП-225
|
06:00 – 18:00
|
Дворец культуры
|
20.05.2020
ЗТП-228
|
06:00 – 18:00
|
вул. Велика набережна, 41,41а,47,55; Говорова, 40; Басейна, 46а
|
21.05.2020
ЗТП-234
|
06:00 – 18:00
|
вул. Першотравнева, 1,1а,3,5,5а; Жадова, 1Б,1В,2,3,4,8
|
22.05.2020
КТП-257
|
06:00 – 18:00
|
вул. Європейська, Леонова, Залізнична, Заміська, Чкалова, Серова, пров. Осипенка, Веселий, Трудовий, Героів Бресту, Продольний, Ланковий
|
25.05.2020
КТП-258
|
06:00 – 18:00
|
вул. Б.Хмельницького, 172-208; Кільцева, 2-11; Пирогова, 3-6; пров. Пирогова, 3-20;Пугачова, 1-8.
|
26.05.2020
ЗТП-339
|
06:00 – 18:00
|
вул. Мічуріна 74
|
27.05.2020
ЗТП-130
|
06:00 – 18:00
|
КНМП «Лікарня відновного лікування» -пров.Л.Товстого,1А
|
28.05.2020
ЗТП-113
|
06:00 – 18:00
|
Дитячий садок № 41, пр-т Свободи, 146.
просп. Свободи, 134/1,136,138,140,142,144,148,152; вул. Гвардійська, 7
|
29.05.2020
КТП-115
|
06:00 – 18:00
|
Школа № 27, пр-т Свободи, 104,106
просп. Свободи, 92/17,94/28,96,98,110,112,114,116,120/25; вул. Вадима Бойка, 24,26;пров. Товстого, 19,21.
З 4 травня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами у м. Кременчуці:
|
Дата прове
дення ремонтних
робіт
|
Час прове
дення ремонтних
робіт
|
Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні
|
з 04.05.2020 по 15.05.2020
ПЛ-0,4 кВ ЗТП-114 гр. Залізнична
|
08:00 – 18:00
|
вул. Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в
|
з 18.05.2020 по 29.05.2020
ПЛ-0,4 кВ ЗТП-116 гр. Чкалова
|
08:00 – 18:00
|
вул. Чкалова, 108-179; пров. Робітничий, 4-29; Сівашський, 3-30.
|
04.05.2020
ТП-635 гр.Я.Петруся
|
08:00 – 18:00
|
вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;
пров. Якова Петруся, 3-6.
|
05.05.2020
ТП-539 гр. Вагонобудівна
|
08:00 – 18:00
|
вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;
Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12
|
07.05.2020
ТП-635 гр. Я.Петруся
|
08:00 – 18:00
|
вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;
пров. Якова Петруся, 3-6.
|
08.05.2020
ТП-150 гр. Макаренко
|
08:00 – 18:00
|
вул. Кооперативна, 77-106; Юрія Кондратюка, 1-48; пр. Макаренка, 7-56.
|
12.05.2020
ПЛ-6 кВ РП-9 – ТП-506 :
ТП-503,560,539
|
08:00 – 18:00
|
вул. Космонавтів, 21-86; Академіка Герасимовича, 51-84; Чумацький шлях,45-67;Григорія Чуркіна, 3-38; Ліщинова, 1-46; Мєндєлєєва, 18-24; Чорноморська, 4-34; Тіниста, 1-48; Василя Стуса, 18-42; пров. Гайдамацький, 2-45; Михайлівський, 1-20; Пилипа Орлика, 3-24; Самойлівський, 2-93; Космічний, 1-19; Автобусний, 1-36; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22; Патаржинського, 1-12; Івана Миколайчука, 6-37; пр. Самойлівський,
2-17; туп. Самойлівський, 2-6
|
13.05.2020
ТП-539 гр. Вагонобудівна
|
08:00 – 18:00
|
вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;
Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12
|
14.05.2020
ТП-539 гр. Вагонобудівна
|
08:00 – 18:00
|
вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;
Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12
|
15.05.2020
ТП-210
|
08:00 – 18:00
|
вул. Весняна, 3-19; Бригадна, 25-68; Богдана Хмельницького, 164-166; пров. Сєдова, 8-51;
Пирогова, 1-8; Бригадний, 3-15; Дачний, 3-11; пр. Дачний, 3-15.
|
18.05.2020
ТП-150 гр. Макаренко
|
08:00 – 18:00
|
вул. Кооперативна, 77-106; Юрія Кондратюка, 1-48; пр. Макаренка, 7-56.
|
19.05.2020
ТП221 гр.Малокахновская
|
08:00 – 18:00
|
вул. Суворова 56-92, пров. Господарський,4.
|
20.05.2020
ТП-91 гр.Чкалова
|
08:00 – 18:00
|
вул. Чкалова, 160-203; Кагамликська, 74; Залізнична, 69-85; пров. Вишневий.
|
21.05.2020
ТП-72 гр.Першотравнева,19
|
08:00 – 18:00
|
вул. Першотравнева, 19; Перемоги, 12; Академіка Маслова, 4,6,8.
|
22.05.2020
ТП-84 гр. Мастерские /ЖЭК
|
08:00 – 18:00
|
вул. Ватутіна, 13-48; Матросова, 41-48; пров. Товстого, 6-15.
|
25.05.2020
ТП-635 гр.Я.Петруся
|
08:00 – 18:00
|
вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;
пров. Якова Петруся, 3-6.
|
26.05.2020
ПЛ-6 кВ РП-9 – ТП-506 :
ТП-503,560,539
|
08:00 – 18:00
|
вул. Космонавтів, 21-86; Академіка Герасимовича, 51-84; Чумацький шлях,45-67;Григорія Чуркіна, 3-38; Ліщинова, 1-46; Мєндєлєєва, 18-24; Чорноморська, 4-34; Тіниста, 1-48; Василя Стуса, 18-42; пров. Гайдамацький, 2-45; Михайлівський, 1-20; Пилипа Орлика, 3-24; Самойлівський, 2-93; Космічний, 1-19; Автобусний, 1-36; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22; Патаржинського, 1-12; Івана Миколайчука, 6-37; пр. Самойлівський,
2-17; туп. Самойлівський, 2-6
|
27.05.2020
ТП-21 гр.Коцюбинського
|
08:00 – 18:00
|
вул. Перемоги, 11; Коцюбинського, 2,4,6; Гоголя, 4/8.
|
28.05.2020
ТП-635 гр.Я.Петруся
|
08:00 – 18:00
|
вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;
пров. Якова Петруся, 3-6.
|
29.05.2020
ТП-210
|
08:00 – 18:00
|
вул. Весняна, 3-19; Бригадна, 25-68; Богдана Хмельницького, 164-166; пров. Сєдова, 8-51;
Пирогова, 1-8; Бригадний, 3-15; Дачний, 3-11; пр. Дачний, 3-15.