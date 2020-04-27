Хто з кременчужан періодично сидітиме без світла протягом місяця

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«Полтаваобленерго» опублікувало графік відключення електроенергії 

З 27 квітня у Кременчуці відновлюють поточні та капітальні ремонти трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, тому можливі тимчасові відключення електроенергії. 


Де і чому 27 квітня у Кременчуці буде відсутнє електропостачання

Мораторій на тимчасові відключення електроенергії у Кременчуці, що пов’язані з необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних ліній, завершується. Як зазначив на засіданні міського штабу мер Віталій Малецький, попри те, що карантин в Україні продовжено до 11 травня, є нагальна потреба у ремонтних роботах, тому прийняте рішення дозволити АТ «Полтаваобленерго» ремонтувати мережі, аби Кременчук мав безперебійне і якісне електропостачання. Водночас, з керівництвом АТ «Полтаваобленерго» досягнуто домовленості, що ремонтні роботи здійснюватимуться прискореними темпами, аби жителі міста якомога менше часу відчували незручності, пов’язані з відсутністю електроенергії.

            

Графік тимчасового відключення споживачів від електропостачання 

 

З 27 квітня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають у районі наступних вулиць Кременчука:


Дата прове

дення ремонтних

робіт

Час прове

дення ремонтних

робіт

Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні

 

 

27.04.2020

ТП-91

06:00 – 18:00

вул. Чкалова, 160-211; Кагамликська, 69-81; Залізнична, 69-85; пров. Вишневий, 12-25;Кузьми Дерев'янка, 3-20; Медовий, 1-13.

28.04.2020

ТП-667, ТП-621, ТП-709.

ТП-84

06:00 – 18:00

вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський.

Санэпидемстанция., просп. Свободи, 60-90,100-118; вул. Бойка, 7-16,22; Ватутіна, 13-48; Матросова, 41-48; пров. Товстого, 6-15,17  

29.04.2020

ТП-667, ТП-621, ТП-709.

ТП-107

06:00 – 18:00

вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський.

вул. Богдана Хмельницького, 9-78; Затонна, 1-11; Недогарська, 27-39; пр. Річний, 4-14;

пров. Річний, 3-7.

Школа № 2.

30.04.2020

ТП-667, ТП-621, ТП-709.

ТП-128

06:00 – 18:00

вул. Марусі Чурай, Козацька, Джерельна, пров. Рокосовського, Делегатський, Ровенський

Школа №28, пров. Олега Кошового,5-А.

пров. Олега Кошового, 5,9,11

04.05.2020

ТП-114.

06:00 – 18:00

вул. Леонова,108-177; Залізнична, 19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в

05.05.2020

ТП-114.

ЗТП-136

06:00 – 18:00

вул. Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров.Сівашський, 2в.

пр-т Свободи, 66; вул. Маяковського, 3,5,7,9,11/1; Ватутіна, 1,3,5,7,4-14; пров. Белінського, 7-9; Маяковського, 10

06.05.2020

ТП-114.

ЗТП-143

06:00 – 18:00

вул. Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в

вул. Левітана, 23-40; Попова, 15-29; Шишкіна, 5-25; Мічуріна, 6-47; Саксаганського, 2-31,Рєпіна, 9-60; пров. Приозерний, 7-12; пр. Мічуріна, 5-14; Зерновий, 4-8

07.05.2020

ТП-114.

ЗТП-153

06:00 – 18:00

вул.Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51;Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в.

пр-т Свободи, 122-132; пров. Товстого, 32-38; Гвардійський, 4-8.

Автозаводська Райадміністрація, пров. Толстого, 38

08.05.2020

ТП-114.

КТП-144

06:00 – 18:00

вул.Леонова, 108-177; Залізнична,19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в.

вул. Кохнівська, 2-62; Карпенка-Карого, 2-60; Салганна, 4-63; Житлобудівна, 11-30;  пров. Межовий, 1-4; Бахмачський, 4-15

12.05.2020

ЗТП-138

06:00 – 18:00

Крем.міська лікарня "Правобережна", пров. Павлівський, 1/4.

вул. Генерала Жадова, 1а,2

13.05.2020

ЗТП-200

06:00 – 18:00

Проф.ліцей ім.А.С.Макаренка, вул.Троїцька,103.

вул. Троїцька, 101.

15.05.2020

ЗТП-202

06:00 – 18:00

Дитячий садок № 2, проспект Свободи, 29

проспект Свободы 23,27,31,33,35,39/43; пров. Героїв Бресту, 47.

18.05.2020

ЗТП-224

06:00 – 18:00

Котельня кВ.176 КП «Теплоэнерго»

19.05.2020

ЗТП-225

06:00 – 18:00

Дворец культуры

20.05.2020

ЗТП-228

06:00 – 18:00

вул. Велика набережна, 41,41а,47,55; Говорова, 40; Басейна, 46а

21.05.2020

ЗТП-234

06:00 – 18:00

вул. Першотравнева, 1,1а,3,5,5а; Жадова, 1Б,1В,2,3,4,8

22.05.2020

КТП-257

06:00 – 18:00

вул. Європейська, Леонова, Залізнична, Заміська, Чкалова, Серова, пров. Осипенка, Веселий, Трудовий, Героів Бресту, Продольний, Ланковий

25.05.2020

КТП-258

06:00 – 18:00

вул. Б.Хмельницького, 172-208; Кільцева, 2-11; Пирогова, 3-6; пров. Пирогова, 3-20;Пугачова, 1-8.

26.05.2020

ЗТП-339

06:00 – 18:00

вул. Мічуріна 74

27.05.2020

ЗТП-130

06:00 – 18:00

КНМП «Лікарня відновного лікування» -пров.Л.Товстого,1А

28.05.2020

ЗТП-113

06:00 – 18:00

Дитячий садок № 41, пр-т Свободи, 146.

просп. Свободи, 134/1,136,138,140,142,144,148,152; вул. Гвардійська, 7

29.05.2020

КТП-115

06:00 – 18:00

Школа № 27, пр-т Свободи, 104,106

просп. Свободи, 92/17,94/28,96,98,110,112,114,116,120/25; вул. Вадима Бойка, 24,26;пров. Товстого, 19,21.


Графік додаткових відключень 

     

З 4 травня до 29 травня відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за наступними адресами у м. Кременчуці:


Дата прове

дення ремонтних

робіт

Час прове

дення ремонтних

робіт

Перелік вулиць, де можливі тимчасові перерви в електропостачанні

 

 

з  04.05.2020 по  15.05.2020

    ПЛ-0,4 кВ ЗТП-114 гр. Залізнична

08:00 – 18:00

вул. Леонова, 108-177; Залізнична, 19-51; Чкалова, 140-142; пров. Сівашський, 2в

з  18.05.2020 по  29.05.2020

    ПЛ-0,4 кВ ЗТП-116 гр. Чкалова

08:00 – 18:00

вул. Чкалова, 108-179; пров. Робітничий, 4-29; Сівашський, 3-30.

 

04.05.2020

ТП-635 гр.Я.Петруся

08:00 – 18:00

вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;

пров. Якова Петруся, 3-6.

05.05.2020

ТП-539 гр. Вагонобудівна

08:00 – 18:00

вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;

Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12

07.05.2020

ТП-635 гр. Я.Петруся

08:00 – 18:00

вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;

пров. Якова Петруся, 3-6.

08.05.2020

ТП-150 гр. Макаренко

08:00 – 18:00

вул. Кооперативна, 77-106; Юрія Кондратюка, 1-48; пр. Макаренка, 7-56.

12.05.2020

ПЛ-6 кВ РП-9 – ТП-506 :

ТП-503,560,539

08:00 – 18:00

вул. Космонавтів, 21-86; Академіка Герасимовича, 51-84; Чумацький шлях,45-67;Григорія Чуркіна, 3-38; Ліщинова, 1-46; Мєндєлєєва, 18-24; Чорноморська, 4-34; Тіниста, 1-48; Василя Стуса, 18-42; пров. Гайдамацький, 2-45; Михайлівський, 1-20; Пилипа Орлика, 3-24;  Самойлівський, 2-93; Космічний, 1-19; Автобусний, 1-36; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22; Патаржинського, 1-12; Івана Миколайчука, 6-37; пр. Самойлівський,

2-17; туп. Самойлівський, 2-6

13.05.2020

ТП-539 гр. Вагонобудівна

08:00 – 18:00

вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;

Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12

14.05.2020

ТП-539 гр. Вагонобудівна

08:00 – 18:00

вул. Ліщинова, 1-46; Космонавтів, 21-48; І. Миколайчука, 3-10;

Чорноморська, 4-34; пров. Космічний, 3-19; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22, Патаржинського, 1-12

15.05.2020

ТП-210

08:00 – 18:00

вул. Весняна, 3-19; Бригадна, 25-68; Богдана Хмельницького, 164-166; пров. Сєдова, 8-51;

Пирогова, 1-8; Бригадний, 3-15; Дачний, 3-11; пр. Дачний, 3-15.

18.05.2020

ТП-150 гр. Макаренко

08:00 – 18:00

вул. Кооперативна, 77-106; Юрія Кондратюка, 1-48; пр. Макаренка, 7-56.

19.05.2020

ТП221 гр.Малокахновская

08:00 – 18:00

вул. Суворова 56-92, пров. Господарський,4.

20.05.2020

ТП-91 гр.Чкалова

08:00 – 18:00

вул. Чкалова, 160-203; Кагамликська, 74; Залізнична, 69-85; пров. Вишневий.

21.05.2020

ТП-72 гр.Першотравнева,19

08:00 – 18:00

вул. Першотравнева, 19; Перемоги, 12; Академіка Маслова, 4,6,8.

22.05.2020

ТП-84 гр. Мастерские /ЖЭК

08:00 – 18:00

вул. Ватутіна, 13-48; Матросова, 41-48; пров. Товстого, 6-15.

25.05.2020

ТП-635 гр.Я.Петруся

08:00 – 18:00

вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;

пров. Якова Петруся, 3-6.

26.05.2020

ПЛ-6 кВ РП-9 – ТП-506 :

ТП-503,560,539

08:00 – 18:00

вул. Космонавтів, 21-86; Академіка Герасимовича, 51-84; Чумацький шлях,45-67;Григорія Чуркіна, 3-38; Ліщинова, 1-46; Мєндєлєєва, 18-24; Чорноморська, 4-34; Тіниста, 1-48; Василя Стуса, 18-42; пров. Гайдамацький, 2-45; Михайлівський, 1-20; Пилипа Орлика, 3-24;  Самойлівський, 2-93; Космічний, 1-19; Автобусний, 1-36; Грузинський, 11-27; Вагонобудівний, 1-22; Патаржинського, 1-12; Івана Миколайчука, 6-37; пр. Самойлівський,

2-17; туп. Самойлівський, 2-6

27.05.2020

ТП-21 гр.Коцюбинського

08:00 – 18:00

вул. Перемоги, 11; Коцюбинського, 2,4,6; Гоголя, 4/8.

28.05.2020

ТП-635 гр.Я.Петруся

08:00 – 18:00

вул. Якова Петруся, 25-80; Броніслава Урбанського, 7-36; Рокитнянська, 3-27;

пров. Якова Петруся, 3-6.

29.05.2020

ТП-210

08:00 – 18:00

вул. Весняна, 3-19; Бригадна, 25-68; Богдана Хмельницького, 164-166; пров. Сєдова, 8-51;

Пирогова, 1-8; Бригадний, 3-15; Дачний, 3-11; пр. Дачний, 3-15.
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Автор: Альона Душенко
Теги: електроенергія электроэнергия

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