Кременчужанин потрапив на телебачення завдяки екзотичному саду у власній квартирі

Сегодня, 17:38 Просмотров: 1 263

Мешканець Кременчука Іван Сорокін «засвітився» у проєкті «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна»

Кременчужанин Іван Сорокін «засвітився» у проєкті «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» завдяки тому, що вирощує прямо на підвіконні у власній квартирі екзотичні рослини.





Вдома у Івана ростуть не тільки звичайні квіти, також можна побачити: мандарини, лимон, соурсоп, салак, манго та інші екзотичні фрукти.



Хлопець розповів, що всі свої рослини він пророщував із кісточок плодів, але довго вони у нього не затримуються, бо чоловік більшість екземплярів своєї фруктової колекції дарує друзям та колегам.





Іван Сорокін стверджує, що особливих секретів по догляду за екзотичними рослинами в домашніх умовах немає.







