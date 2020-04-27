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Кременчуг, Культура, ТЪ представляет, Украина, Мир

Кременчужанин потрапив на телебачення завдяки екзотичному саду у власній квартирі

Сегодня, 17:38 Просмотров: 1 263

 

Мешканець Кременчука Іван Сорокін «засвітився» у проєкті «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна»

Кременчужанин Іван Сорокін «засвітився» у проєкті «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна» завдяки тому, що вирощує прямо на підвіконні у власній квартирі екзотичні рослини.


 

Вдома у Івана ростуть не тільки звичайні квіти, також можна побачити: мандарини, лимон, соурсоп, салак, манго та інші екзотичні фрукти.


Хлопець розповів, що всі свої рослини він пророщував із кісточок плодів, але довго вони у нього не затримуються, бо чоловік більшість екземплярів своєї фруктової колекції дарує друзям та колегам.


Іван Сорокін стверджує, що особливих секретів по догляду за екзотичними рослинами в домашніх умовах немає.


Переглянути сюжет можна ТУТ


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Автор: Катерина Турубара
Теги: фрукты телевидение телеканал Україна

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