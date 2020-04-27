Світловодці, які захворіли на коронавірус, мали контакт із кременчужанином

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Хворих на коронавірус пенсіонерів зі Світловодська міг заразити син з Кременчука, з яким вони спілкувалися близько двох тижнів назад.





Видання Світловодськ опублікувало матеріал з посиланням на сайт Світловодської міської ради.

- 23 квітня 2020 року бригадою екстреної медичної допомоги до КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР доставлено подружжя (66-річний чоловік та його 65-річна дружина) з симптомами пневмонії. Згідно епідеміологічного анамнезу встановлено, що 11 квітня 2020 року хворі мали контакт з сином, мешканцем м.Кременчук, який потім захворів на коронавірусну інфекцію. Тому відразу пацієнтів обстежено швидкими тестами на коронавірусну інфекцію, результати були негативні. Чоловіка та дружину з діагнозом пневмонія, який підтверджено рентгенологічно, госпіталізовано до інфекційного відділення лікарні, де вони до 27 квітня 2020 року проходили лікування, - йдеться у повідомленні.

У мешканців Світловодська були негативні результати експрес-тестів, проте ПЛР-тестування показало позитивний результат. Стан хворих середньої важкості. Сьогодні, 27 квітня, пацієнтів перевели до інфекційної лікарні Олександрії для подальшого лікування.