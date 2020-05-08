Пішла з життя легендарна визволителька Кременчука Валентина Камишнікова

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8 травня 2020 року, в День пам’яті та примирення, напередодні Дня Перемоги, на 97-му році пішла з життя легендарна кременчужанка, ветеран ІІ Світової війни, учасник бойових дій, інвалід війни 1 групи, визволитель нашого міста Валентина Трохимівна Камишнікова. Некролог опублікували на сайті Кременчуцької міськради.





Народилася Валентина Трохимівна 30 березня 1924 року в селі Низи Кременчуцького району Полтавської області. Закінчила І курс Кременчуцького медичного технікуму. Добровільно пішла на фронт, була направлена санінструктором в 1049-й стрілецький полк. Під час Другої світової війни воювала на Сталінградському, 2-му, 3-му Українських фронтах. Брала участь в обороні Москви, Корсунь-Шевченківській операції, звільняла Україну, Молдавію, Румунію, Угорщину, Австрію.





Нагороджена орденами «Вітчизняної війни I ступеня», «Червоної Зірки», «За мужність», медалями «За відвагу», «За бойові заслуги», «За взяття Відня», «За взяття Будапешта» та іншими. Старшина медслужби, яка під час боїв винесла з поля бою сотні поранених воїнів, надала їм першу допомогу, багатьом із них врятувала життя.





Легендарна визволителька брала участь у боях за звільнення Кременчука від нацистів.





У травні 1946 року демобілізувалась та вийшла заміж. Спочатку продовжувала працювати у своїй військовій частині, яка базувалася в Угорщині. Потім працювала за місцем служби чоловіка – Самарканд, Ташкент, Іркутськ. У 1952 році переїхала у Кременчук. Разом з чоловіком виховала трьох доньок. З 1965 року працювала на м’ясокомбінаті, у 1991 році вийшла на заслужений відпочинок.





Подальше своє життя пов’язала з громадською діяльністю. Була активістом ветеранського руху міста, передавала свій багатий військовий і життєвий досвід молодому поколінню. Валентина Трохимівна завжди користувалася повагою у людей. Її знали, любили, нею захоплювалися, з неї брали приклад.





Смерть невблаганна, вона забрала не просто прекрасну людину, не просто легенду Кременчука, прекрасну жінку, але й кременчужанку з Великої літери – патріота свого міста. Не стало Валентини Трохимівни Камишнікової, але світла пам’ять про неї навічно залишиться в наших серцях.





Кременчук і кременчужани глибоко сумують з приводу тяжкої непоправної втрати і висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Валентини Камишнікової.



