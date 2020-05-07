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Для работающих кременчужан викенд будет длиться на день дольше

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 0

 

Празднуем День Победы

Благодаря Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне у кременчужан, как и у остальных украинцев, будет затяжной трёхдневный викенд.


Это связано с тем, что 9 Мая выпадает на субботу, поэтому выходным будет и следующий понедельник. Так что выходные на этот раз продлятся с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно.  


В 2020 году кременчужан ждут 11 дополнительных выходных


Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.


Следующие затяжные выходные ожидают нас в июне. 7 июня, Троица - это воскресенье, так что понедельник, 8 июня, тоже будет выходным. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: выходные 9 мая День Победы День Перемоги

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