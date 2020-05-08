Некоторые здания, мимо которых сегодня проходят кременчужане, дожили до наших дней со времен Великой Отечественной войны. О чем же они молчат?.. Мы нашли некоторые архивные снимки Кременчуга, которые рассказывают о событиях почти 72-летней давности
Стратегически важный объект – мост через Днепр, он одним из первых подвергся бомбардировке. По словам очевидцев, немцам разрушить его удалось не с первой попытки.
– Однажды я ночевал дома. В первых числах июля 1941 года, часа в два ночи, вдруг раздался сильный взрыв, – вспоминает Нестор Ванжула (во время войны он работал на станции «Кременчуг» и занимался эвакуацией людей из города). – За ним другой, третий. Дом наш задрожал, как от землетрясения. Спросонья мы сначала даже не разобрали, в чем дело. Подумали, что столкнулись машины (улица – прямо под окнами). Но когда раздались следующие взрывы, поняли: бомбы. Во дворе не было бомбоубежища, и мы – жена и я – схватив детей, спустились в подвал под домом. Там было темно, от взрывов дом трясся, было жутко, ноги предательски дрожали. Перед рассветом стало прохладно, а мы ведь, как спали, так и выскочили, только для детей захватили одеяльца из кроватки…
Это и были первые бомбы в Кременчуге, да еще так близко к нашему дому (50-70 метров – ред.). На следующее утро узнали, что это немецкий самолет бомбил железнодорожный мост через Днепр. Правда, в него бомбы не попали, повреждения были незначительные. Мост быстро привели в порядок...
А уже 21 июля немецкий самолет днем налетел на мост и прямым попаданием разрушил целый пролет фермы, который упал в Днепр. Поезда перестали ходить, сообщение с Крюковом происходило только водным путем: при помощи старенькой баржи, которую тащил катерок. На нее не разрешали брать людей с багажом. Власти города объявили, что все это – паника. Потом немцы разбомбили баржу и катер – переправляться вообще стало не на чем.
С приходом фашистов в Кременчуге появились концлагеря. Один шталаг, как его называли немцы, № 346-А, занимал территорию от Красной горки до мемориала «Вечно Живым». Второй, № 346-В, находился на месте воинской части, что в районе остановки «Ул. Вадима Бойко». Концлагеря поменьше были на территории Приднепровского парка, завода «Кредмаш», а также в зданиях железнодорожного техникума и нынешней музыкальной школы №1. Еврейское гетто разместили в районе парка Мира.
Вот что вспоминает о своем пребывании в концлагере бывший заключенный шталага №346-А Иван Цимбалист:
Одновременно в лагерях удерживали больше 20 тысяч человек. Казармы вмещали не всех, большинство военнопленных круглые сутки находились под открытым небом на территории, разбитой на 20 блоков. Каждый блок был обнесен колючей проволокой.
В разное время и в различных помещениях в годы войны открывались эвакогоспитали. Многие здания, в которых они были, сохранились. Правда, на большинстве из них нет памятных табличек.
Советские эвакогоспитали были в здании школы №13, что на ул. Красина (до войны там находилась школа №16), в помещении железнодорожного техникума на ул. Леонова, в нынешней музыкальной школе №1, в детском садике на ул. Чкалова, в ПТУ № 26 (район остановки «Городской сад»), в клубе им. Котлова, в Доме Чуркина, что в Крюкове, на ул. Приходько, в помещении бывшего военного госпиталя возле Днепра, а также на территории нынешней Первой горбольницы. Кстати, в ней во время оккупации находился госпиталь, где проводили операции военнопленным. Немцев же лечили в здании, которое стояло на месте, где сейчас школа №19 (ул. Красина), но оно не сохранилось.
Полную версию статьи о том, как выглядел наш город во время Великой Отечественной войны, читайте в материале "Здесь была война" в № 19 в газете «Кременчугский ТелеграфЪ» от 9 мая.