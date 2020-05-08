Война в Кременчуге (фото)

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 14 433 Коментарів: 10

Некоторые здания, мимо которых сегодня проходят кременчужане, дожили до наших дней со времен Великой Отечественной войны. О чем же они молчат?.. Мы нашли некоторые архивные снимки Кременчуга, которые рассказывают о событиях почти 72-летней давности

Первые бомбы полетели на мост





Стратегически важный объект – мост через Днепр, он одним из первых подвергся бомбардировке. По словам очевидцев, немцам разрушить его удалось не с первой попытки.



– Однажды я ночевал дома. В первых числах июля 1941 года, часа в два ночи, вдруг раздался сильный взрыв, – вспоминает Нестор Ванжула (во время войны он работал на станции «Кременчуг» и занимался эвакуацией людей из города). – За ним другой, третий. Дом наш задрожал, как от землетрясения. Спросонья мы сначала даже не разобрали, в чем дело. Подумали, что столкнулись машины (улица – прямо под окнами). Но когда раздались следующие взрывы, поняли: бомбы. Во дворе не было бомбоубежища, и мы – жена и я – схватив детей, спустились в подвал под домом. Там было темно, от взрывов дом трясся, было жутко, ноги предательски дрожали. Перед рассветом стало прохладно, а мы ведь, как спали, так и выскочили, только для детей захватили одеяльца из кроватки…



Это и были первые бомбы в Кременчуге, да еще так близко к нашему дому (50-70 метров – ред.). На следующее утро узнали, что это немецкий самолет бомбил железнодорожный мост через Днепр. Правда, в него бомбы не попали, повреждения были незначительные. Мост быстро привели в порядок...

А уже 21 июля немецкий самолет днем налетел на мост и прямым попаданием разрушил целый пролет фермы, который упал в Днепр. Поезда перестали ходить, сообщение с Крюковом происходило только водным путем: при помощи старенькой баржи, которую тащил катерок. На нее не разрешали брать людей с багажом. Власти города объявили, что все это – паника. Потом немцы разбомбили баржу и катер – переправляться вообще стало не на чем.





Город концлагерей











С приходом фашистов в Кременчуге появились концлагеря. Один шталаг, как его называли немцы, № 346-А, занимал территорию от Красной горки до мемориала «Вечно Живым». Второй, № 346-В, находился на месте воинской части, что в районе остановки «Ул. Вадима Бойко». Концлагеря поменьше были на территории Приднепровского парка, завода «Кредмаш», а также в зданиях железнодорожного техникума и нынешней музыкальной школы №1. Еврейское гетто разместили в районе парка Мира.

Вот что вспоминает о своем пребывании в концлагере бывший заключенный шталага №346-А Иван Цимбалист:

– Кормили один раз в день. Сначала баландой из гречневой муки вместе с кожурой. На каждого приходилось по пол-литра такой бурды в сутки. В ноябре перешли на кипяток из горелой ржи, которую привозили из сгоревшего местного элеватора. Эта пища напоминала мазут. Хлеба давали по 150-200 грн на человека в сутки. Понятно, что в таких условиях крайне изможденные военнопленные массово болели дизентерией, тифом и другими инфекционными заболеваниями.

Одновременно в лагерях удерживали больше 20 тысяч человек. Казармы вмещали не всех, большинство военнопленных круглые сутки находились под открытым небом на территории, разбитой на 20 блоков. Каждый блок был обнесен колючей проволокой.









Тут спасали жизни











В разное время и в различных помещениях в годы войны открывались эвакогоспитали. Многие здания, в которых они были, сохранились. Правда, на большинстве из них нет памятных табличек.

Советские эвакогоспитали были в здании школы №13, что на ул. Красина (до войны там находилась школа №16), в помещении железнодорожного техникума на ул. Леонова, в нынешней музыкальной школе №1, в детском садике на ул. Чкалова, в ПТУ № 26 (район остановки «Городской сад»), в клубе им. Котлова, в Доме Чуркина, что в Крюкове, на ул. Приходько, в помещении бывшего военного госпиталя возле Днепра, а также на территории нынешней Первой горбольницы. Кстати, в ней во время оккупации находился госпиталь, где проводили операции военнопленным. Немцев же лечили в здании, которое стояло на месте, где сейчас школа №19 (ул. Красина), но оно не сохранилось.

Полную версию статьи о том, как выглядел наш город во время Великой Отечественной войны, читайте в материале "Здесь была война" в № 19 в газете «Кременчугский ТелеграфЪ» от 9 мая.