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Кременчук, Фотоколекція, Коронавірус / Карантин

Как выглядит вышедший с карантина Центральный рынок в Кременчуге

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 10 082 Коментарів: 9

 

Очередь большая, но движется быстро
Фото: Артем Коваленко

7 мая «Кременчугский ТелеграфЪ» побывал на открытом во время карантина Центральном рынке, который прошёл проверку Госпродпотребслужбы. 


Рынок работает на вход со стороны улицы Первомайской (у «Викома»), а на выход – с обратной стороны, в районе перекрёстка улицы Шевченко и Павловской. 


Мы застали очередь на вход около сотни человек. Но очередь идёт быстро – на входе посетителям бесконтактно замеряют температуру и охранник пропускает на территорию. Одновременно на территории Центрального рынка должно находится не более 100 покупателей.


Места торговли оборудованы пластиковыми экранами. Каждый торговец по-своему подошёл к реализации защиты – смотрите на фото. 


Напомним, что 7 мая в Кременчуге открылись Центральный рынок и рынок «Толока» (на ул. Вадима Пугачёва). 

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Автор: Fotokorr Фото: Артем Коваленко
Теги: центральный рынок карантин открытие

Вы пойдёте на рынок?

Коментарі: 9

1 242
inattentive:
Сьогодні, 15:40

Рынок был вообще не показатель цен. Орентируются продавцы в основном на маркеты , цены ниже не значительно. Торговаться почти бесполезно , был раньше один ответ : "Торгую на хозяина(ку) ,цену не могу сбросить". Схожу конечно позже, для интереса , цены сравнить , а вдруг что то изменилось.   Без обид.


22 4
89
DioGen:
Сьогодні, 16:14

100 человек одновременно. На центральном маркете написано вроде 225. У нас Маркет по площади больше рынка? Интересно как они это считали


15 0
207
Dmytro:
Сьогодні, 16:44

Цитата: inattentive

Рынок был вообще не показатель цен. Орентируются продавцы в основном на маркеты , цены ниже не значительно. Торговаться почти бесполезно , был раньше один ответ : "Торгую на хозяина(ку) ,цену не могу сбросить". Схожу конечно позже, для интереса , цены сравнить , а вдруг что то изменилось.   Без обид.

У мну схожий опыт. На новоивановском за вентиля просили одну цену, зашел в магазин недалеко от герды и купил значительно дешевле


9 0
125
gansit:
Сьогодні, 16:53

Цитата: DioGen

100 человек одновременно. На центральном маркете написано вроде 225. У нас Маркет по площади больше рынка? Интересно как они это считали

У  маркета больше покровитель.


13 0
42
Максим Бабкин:
Сьогодні, 17:19

Главное что рынки работают и люди теперь не будут возмущаться. 


2 9
99
marinochka__30:
Сьогодні, 17:20

в очереди можно подождать,стояли максимум 10-15 минут, зато спокойно


2 7
173
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 17:25

Не знаю, я уже к Маркетам и АТБ привык, все рядом и все имеется! Ну кому надо были рынки - тем и открыли!


4 6
26
NikoLa:
Сьогодні, 17:44

Не вижу смысла идти непонятно за чем на рынок....все продукты есть и возле дома. Лучше лишний раз не рисковать да и сумки переть просто лень.


4 10
1 080
hunter:
Сьогодні, 17:52

Цитата: NikoLa

Не вижу смысла идти непонятно за чем на рынок....все продукты есть и возле дома. Лучше лишний раз не рисковать да и сумки переть просто лень.

Ждите скоро мер гречку притаранит.smile


9 0

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