Как выглядит вышедший с карантина Центральный рынок в Кременчуге

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 10 082 Коментарів: 9





























Фото: Артем Коваленко

7 мая «Кременчугский ТелеграфЪ» побывал на открытом во время карантина Центральном рынке, который прошёл проверку Госпродпотребслужбы.





Рынок работает на вход со стороны улицы Первомайской (у «Викома»), а на выход – с обратной стороны, в районе перекрёстка улицы Шевченко и Павловской.





Мы застали очередь на вход около сотни человек. Но очередь идёт быстро – на входе посетителям бесконтактно замеряют температуру и охранник пропускает на территорию. Одновременно на территории Центрального рынка должно находится не более 100 покупателей.





Места торговли оборудованы пластиковыми экранами. Каждый торговец по-своему подошёл к реализации защиты – смотрите на фото.





Напомним, что 7 мая в Кременчуге открылись Центральный рынок и рынок «Толока» (на ул. Вадима Пугачёва).