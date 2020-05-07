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Під Кременчуком сталася потрійна ДТП

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 511

 

Люди не постраждали

Сьогодні, 7 травня, у Піщаному сталася ДТП за участю трьох автомобілів. За інформацією від Кременчуцького відділу поліції, люди в аварії не постраждали.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: h.kremenchug
Теги: ДТП Піщане

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