Викрили діяльність трьох чоловіків, які викрадали у Полтаві елітні автівки

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 351

Правоохоронці Полтавщини припинили діяльність групи із 3 осіб, які підозрюються у викраденні автомобілів елітних марок.





За інформацією від пресслужби прокуратури Полтавської області, чоловіки за попередньою домовленістю викрадали у Полтаві автомобілі, які господарі залишали біля будинків. Потім машини розбирали на деталі. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 2,5 мільйона гривень.





Досудове розслідування триває. Особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортними засобами, що завдало великої матеріальної шкоди). За місцями проживання підозрюваних та в гаражах відбулися обшуки.