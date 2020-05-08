В Кременчуге двое пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии

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В Кременчуге двое пациентов с COVID-19 находятся инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с тяжёлым течением болезни. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова 8 мая на заседании штаба ликвидации последствий чрезвычайной медико-биологической ситуации. По её словам, 7 мая к врачам с жалобами на ОРВИ обратились 9 взрослых и 4 детей. Грипп и пневмония на амбулаторных приёмах не регистрировались.

– Есть больные с диагнозом пневмония, которые пребывают на стационарном лечении. На утро их было 33 пациента, у двух из них тяжёлое течение болезни, у них у обоих подтверждён COVID-19.

Из 52 больных на данный момент COVID-19 кременчужан, 12 находятся на стационарном лечении и 40 – амбулаторно под наблюдением семейных врачей.

По словам начальника городского управления здравоохранения Максима Середы, из 27 пациентов в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», у 25 – пневмонии. 7 мая на лечение поступило 4 пациента, у троих из которых пневмонии.

В детской больнице 2 ребенка находятся с пневмонией и 2-х вчера выписали. Новых поступлений детей с пневмониями нет.

По словам Ольги Усановой, 7 мая в Кременчуге было проведено 10 экспресс-тестирований и 1 результат был позитивный. Продолжаются отбираться анализы для проведения ПЦР-тестов – были отобраны 17 образцов от пациентов с подозрением и контактных лиц. Вчера получили результаты 75 результатов ПЦР-тестов из полтавской лаборатории. По состоянию на утро 8 мая город не получил результаты ещё по 181 образцам.

Относительно подтверждённого вчера случая заболевания COVID-19, Ольга Усанова заявила, что он из «семейного очага».





– Сначала заболел дедушка, который проходил лечение в Кременчугской Центральной районной больнице, потом болезнь была выявлена у его сына и невестки и вчера уже пришли результаты по двум детям. У 10-летнего мальчика позитивный результат, а у второго мальчика – негативный. Почти вся семья выявилась инфицированной.