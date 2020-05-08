В Кременчуге двое пациентов с COVID-19 в тяжёлом состоянии

За вчерашние сутки госпитализировали троих пациентов с пневмониями
В Кременчуге двое пациентов с COVID-19 находятся инфекционном отделении больницы «Кременчугской» с тяжёлым течением болезни. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова 8 мая на заседании штаба ликвидации последствий чрезвычайной медико-биологической ситуации. По её словам, 7 мая к врачам с жалобами на ОРВИ обратились 9 взрослых и 4 детей. Грипп и пневмония на амбулаторных приёмах не регистрировались.
Из 52 больных на данный момент COVID-19 кременчужан, 12 находятся на стационарном лечении и 40 – амбулаторно под наблюдением семейных врачей.
По словам начальника городского управления здравоохранения Максима Середы, из 27 пациентов в инфекционном отделении больницы «Кременчугской», у 25 – пневмонии. 7 мая на лечение поступило 4 пациента, у троих из которых пневмонии.
В детской больнице 2 ребенка находятся с пневмонией и 2-х вчера выписали. Новых поступлений детей с пневмониями нет.
По словам Ольги Усановой, 7 мая в Кременчуге было проведено 10 экспресс-тестирований и 1 результат был позитивный. Продолжаются отбираться анализы для проведения ПЦР-тестов – были отобраны 17 образцов от пациентов с подозрением и контактных лиц. Вчера получили результаты 75 результатов ПЦР-тестов из полтавской лаборатории. По состоянию на утро 8 мая город не получил результаты ещё по 181 образцам.
Относительно подтверждённого вчера случая заболевания COVID-19, Ольга Усанова заявила, что он из «семейного очага».