У місті працюють 4 ринки. Ще три готуються до відкриття

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Станом на сьогодні, 8 травня, у Кременчуці працюють 4 ринки: «Центральний», «Толока», «Крюків'янка» і «Правобережний». «Центральний», «Толока», «Крюків'янка» почали роботу ще вчора, 7 травня, а «Правобережний» - сьогодні зранку. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.





Сьогодні Держпродспоживслужба обстежує ринки «Аврора», «Троїцький» та «Універсальний», які найближчим часом розпочнуть роботу.