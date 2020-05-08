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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У місті працюють 4 ринки. Ще три готуються до відкриття

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 2 035

 

Найближчим часом запрацюють ринки «Аврора», «Троїцький» та «Універсальний»

Станом на сьогодні, 8 травня, у Кременчуці працюють 4 ринки: «Центральний», «Толока», «Крюків'янка» і «Правобережний». «Центральний», «Толока», «Крюків'янка» почали роботу ще вчора, 7 травня, а «Правобережний» - сьогодні зранку. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомила керівник міського управління розвитку підприємництва та торгівлі Людмила Жорняк.


Сьогодні Держпродспоживслужба обстежує ринки «Аврора», «Троїцький» та «Універсальний», які найближчим часом розпочнуть роботу.


Как выглядит вышедший с карантина Центральный рынок в Кременчуге
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ринок рынки торговля карантин

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