За добу на Полтавщині виявили три нових випадки захворювання на COVID-19: по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях

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Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби

На ранок 8 травня у Полтавській області від початку карантину зафіксували 239 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 3. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, є і гарні новини: в області від цієї хвороби одужали 92 людини, 11 з яких – за останню добу.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 87 (новий випадок – 1);

Полтава – 40 (новий випадок – 1);

Кременчуцький район – 29;

Миргородський район із містом Миргород – 14;

Горішні Плавні – 13 (новий випадок – 1);

Кобеляцький район – 12;

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 7;

Карлівський район – 5;

Лубни – 3;

Лубенський район – 3;

Козельщинський район – 3;

Чутівський район – 3;

Глобинський район – 3;

Пирятинський район – 2;

Оржицький район – 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський район – 1;

Хорольський район – 1.

Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби.