Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
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Україна11128
Кременчук52
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Україна2706
Кременчук33
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Кременчук2
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині виявили три нових випадки захворювання на COVID-19: по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 782

 

Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби

На ранок 8 травня у Полтавській області від початку карантину зафіксували 239 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 3. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, є і гарні новини: в області від цієї хвороби одужали 92 людини, 11 з яких – за останню добу.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 87 (новий випадок – 1);
  • Полтава – 40 (новий випадок – 1);
  • Кременчуцький район – 29;
  • Миргородський район із містом Миргород – 14;
  • Горішні Плавні – 13 (новий випадок – 1);
  • Кобеляцький район – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 7;
  • Карлівський район – 5;
  • Лубни – 3;
  • Лубенський район – 3;
  • Козельщинський район – 3;
  • Чутівський район – 3;
  • Глобинський район – 3;
  • Пирятинський район – 2;
  • Оржицький район – 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський район – 1;
  • Хорольський район – 1.

Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавщина статистика коронавірус коронавирус

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