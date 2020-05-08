За добу на Полтавщині виявили три нових випадки захворювання на COVID-19: по одному у Кременчуці і Горішніх Плавнях

Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби
На ранок 8 травня у Полтавській області від початку карантину зафіксували 239 випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 3. Як повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, є і гарні новини: в області від цієї хвороби одужали 92 людини, 11 з яких – за останню добу.
Загалом нині хворіють на коронавірус 139 жителів області, однак лише третина перебуває в стаціонарах, а в багатьох немає навіть симптомів хвороби.