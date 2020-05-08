Ще 504: за добу в Україні підтвердили пів тисячі нових випадків Covid-19
Сьогодні, 11:01
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В Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби
Станом на 9.00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки - повідомляє МОЗ України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 514 випадків;
- Волинська область — 424 випадки;
- Дніпропетровська область — 652 випадки;
- Донецька область — 91 випадок;
- Житомирська область — 480 випадків;
- Закарпатська область — 644 випадки;
- Запорізька область — 312 випадків;
- Івано-Франківська область — 1078 випадків;
- Кіровоградська область — 408 випадків;
- м. Київ — 1721 випадок;
- Київська область — 935 випадків;
- Львівська область — 660 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 179 випадків;
- Одеська область — 583 випадки;
- Полтавська область — 239 випадків;
- Рівненська область — 855 випадків;
- Сумська область — 147 випадків;
- Тернопільська область — 959 випадків;
- Харківська область — 478 випадків;
- Херсонська область — 149 випадків;
- Хмельницька область — 148 випадків;
- Чернівецька область — 2097 випадків;
- Черкаська область — 331 випадок;
- Чернігівська область — 69 випадків.