Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 08.05.2020 10:00
Підтверджені:
Україна14195
Кременчук87
Хворі:
Україна11128
Кременчук52
Вилікувалось:
Україна2706
Кременчук33
Померло:
Україна361
Кременчук2
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 504: за добу в Україні підтвердили пів тисячі нових випадків Covid-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 648 Коментарів: 1

 

В Україні зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби

Станом на 9.00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки - повідомляє МОЗ України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 514 випадків;
  • Волинська область — 424 випадки;
  • Дніпропетровська область — 652 випадки;
  • Донецька область — 91 випадок;
  • Житомирська область — 480 випадків;
  • Закарпатська область — 644 випадки;
  • Запорізька область — 312 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1078 випадків;
  • Кіровоградська область — 408 випадків;
  • м. Київ — 1721 випадок;
  • Київська область — 935 випадків;
  • Львівська область — 660 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 179 випадків;
  • Одеська область — 583 випадки;
  • Полтавська область — 239 випадків;
  • Рівненська область — 855 випадків;
  • Сумська область — 147 випадків;
  • Тернопільська область — 959 випадків;
  • Харківська область — 478 випадків;
  • Херсонська область — 149 випадків;
  • Хмельницька область — 148 випадків;
  • Чернівецька область — 2097 випадків;
  • Черкаська область — 331 випадок;
  • Чернігівська область — 69 випадків.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавирус коронавірус статистика

Коментарі: 1

1 244
inattentive:
Сьогодні, 11:50

Кто скажет : "Это нормально или перебор ?"


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