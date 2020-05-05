Мер Кременчука погрожує приватним трунарям, які хочуть ховати хворих на COVID

Мерія вимагає, щоб похованнями займалось виключно комунальне підприємство СКРП
Мер погрожує приватним трунарям, через поховання жінки з підозрою на коронавірусну інфекцію. 5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації стало відомо, що 4 травня родичі померлої кременчужанки відмовилися від послуг СКРП та надали перевагу приватним трунарям.
Як повідомила заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко, до поховання тіло належним чином підготували працівники СКРП: у захисних костюмах, масках і рукавичках вони обробили діло дезинфікуючим засобом, помістили його у пакет, зафіксували двома хлорними пробками та поклали у оброблену труну, відповідно до нормативних документів від МОЗ. Оскільки родичі категорично відмовились від послуг СКРП та замовили послуги приватних трунарів, комунальне підприємство передало їм тіло. Працівники записали дані усіх хто був присутнім на похованні - 3 родичів та 4 трунарів.
Мер переконаний, що приватне підприємство порушило вимоги законодавства, щодо поховання хворих, і тепер місто має взяти ПЛР тести усіх присутніх на похованні і ізолювати їх на 2 тижні. Аргументи про те, що СКРП не має права не видати родичам тіло Малецького не переконали.
На засіданні було вирішено, що підприємців і родичів помістять на самоізоляцію, а за наявності симптомів респіраторної інфекції - відберуть проби ПЛР. Мер доручив заступнику директора департаменту ЖКГ підготувати лист за його підписом до Нацполіції «для того, щоб краще працювали дані приватні структури і розуміли, що відповідальність не за горами».