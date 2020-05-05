Мер Кременчука погрожує приватним трунарям, які хочуть ховати хворих на COVID

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Мер погрожує приватним трунарям, через поховання жінки з підозрою на коронавірусну інфекцію. 5 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації стало відомо, що 4 травня родичі померлої кременчужанки відмовилися від послуг СКРП та надали перевагу приватним трунарям.





Як повідомила заступник директора департаменту ЖКГ Катерина Бутенко, до поховання тіло належним чином підготували працівники СКРП: у захисних костюмах, масках і рукавичках вони обробили діло дезинфікуючим засобом, помістили його у пакет, зафіксували двома хлорними пробками та поклали у оброблену труну, відповідно до нормативних документів від МОЗ. Оскільки родичі категорично відмовились від послуг СКРП та замовили послуги приватних трунарів, комунальне підприємство передало їм тіло. Працівники записали дані усіх хто був присутнім на похованні - 3 родичів та 4 трунарів.





- Родичам було роз'яснено, що захоронення необхідно провести працівниками спецкомбінату, але вони наполягли на тому, щоб це зробило приватне підприємство, а, за законом, ми не можемо не віддати їм тіло на вимогу, - пояснила Бутенко. - Ці підприємці були без рукавичок і захисних костюмів, лише у масках. Але захоронення відбулось на секторі для коронавірусних хворих. Працівники спецкомбінату переписали дані усіх, хто був присутній на похованні і уже підготовлений лист на ім'я Середи, щоб взяти їх на контроль.





Мер переконаний, що приватне підприємство порушило вимоги законодавства, щодо поховання хворих, і тепер місто має взяти ПЛР тести усіх присутніх на похованні і ізолювати їх на 2 тижні. Аргументи про те, що СКРП не має права не видати родичам тіло Малецького не переконали.





- Слухайте, закон є, але є зараз ситуація з поширенням гострого респіраторного вірусного захворювання, є підзаконні акти і акти керівника робіт і в них чітко прописано, що треба робити. Якщо ваші не в змозі пояснити - прийдіть сюди і юристи вам підкажуть, що говорити, і як говорити, - порадив мер. - Вам треба зараз з усіма операторами ринку поспілкуватися і всіх попередити, що в разі, якщо вони повторять подібну ситуацію, ми будемо через правоохоронні органи їх позбавляти права здійснювати діяльність.





На засіданні було вирішено, що підприємців і родичів помістять на самоізоляцію, а за наявності симптомів респіраторної інфекції - відберуть проби ПЛР. Мер доручив заступнику директора департаменту ЖКГ підготувати лист за його підписом до Нацполіції «для того, щоб краще працювали дані приватні структури і розуміли, що відповідальність не за горами».