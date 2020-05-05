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Надзвичайні новини

Правоохоронці Кременчука розшукують свідків смертельної ДТП, в якій загинули двоє людей

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 038 Коментарів: 4

 

Інформація важлива для слідства 

У Кременчуці розшукують свідків ДТП, що сталася увечері 2 травня. Нагадаймо, зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковий автомобіль Chevrolet Epica, в наслідок чого загорівся легковик. В легковій машині загинули водій та пасажирка.


Кременчуцький відділ поліції звертається до громадян - свідків та очевидців, а також водіїв, відеореєстратор автомобілів яких зафіксував ДТП, повідомити інформацію за телефоном 097)927-96-57 (слідчий відділу розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту СУ ГУНП в Полтавській області).

1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: смертельное ДТП ДТП

Коментарі: 4

259
Kumako:
Сьогодні, 13:26

   Легковик виїхав на зустічну через подвійну смугу, водій на фурі їхав по своїй полосі по правилах, наче ж ітак все ясно, а ось чому виїхав легковик то треба ж мабуть у лікарів питать після розтину і тд, може серце чи ще щось, толку шо свідок побачив був як виїхав легковик.


9 0
916
IIoJIKuJIo:
Сьогодні, 13:42

Цитата: Kumako

   Легковик виїхав на зустічну через подвійну смугу, водій на фурі їхав по своїй полосі по правилах, наче ж ітак все ясно, а ось чому виїхав легковик то треба ж мабуть у лікарів питать після розтину і тд, може серце чи ще щось, толку шо свідок побачив був як виїхав легковик.

Возможно его кто то подрезал, вот и ищут свидетелей


3 0
95
gansit:
Сьогодні, 15:22

Ну так на фурах есть видеорегистраторы,или этого мало полиции?


2 0
259
Kumako:
Сьогодні, 16:27

Цитата: IIoJIKuJIo
Цитата: Kumako

   Легковик виїхав на зустічну через подвійну смугу, водій на фурі їхав по своїй полосі по правилах, наче ж ітак все ясно, а ось чому виїхав легковик то треба ж мабуть у лікарів питать після розтину і тд, може серце чи ще щось, толку шо свідок побачив був як виїхав легковик.

Возможно его кто то подрезал, вот и ищут свидетелей

Ну, тут я думаю что водитель фуры это сказал бы сразу, он же ну никак не заинтересован "напускать туман". ( я не водитель этой фуры)

 

Здесь банальное "наплевательство", а потом высасывание из пальца что нароют, потому что начальство так требует.

 

Жаль, что водителя фуры будут тягать до опупения вместо работы и поднимания экономики страны.


1 0

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