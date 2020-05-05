Правоохоронці Кременчука розшукують свідків смертельної ДТП, в якій загинули двоє людей

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 2 038 Коментарів: 4

У Кременчуці розшукують свідків ДТП, що сталася увечері 2 травня. Нагадаймо, зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковий автомобіль Chevrolet Epica, в наслідок чого загорівся легковик. В легковій машині загинули водій та пасажирка.





Кременчуцький відділ поліції звертається до громадян - свідків та очевидців, а також водіїв, відеореєстратор автомобілів яких зафіксував ДТП, повідомити інформацію за телефоном 097)927-96-57 (слідчий відділу розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту СУ ГУНП в Полтавській області).