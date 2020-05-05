Кременчугские рынки будут работать с 10 утра, – мэр сказал

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 5 730 Коментарів: 16

Потому что сперва заводы, а потом рынки – тоже мэр сказал

В период карантина кременчугские продовольственные рынки будут работать с 10 часов утра, а не с 8-ми, как прежде. Об этом на заседании противоэпидемического штаба сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.





– Якщо ми всі відкриємось о восьмій, ми завалимо транспорт! – сказал мэр.





Он объяснил, что такое решение связано с работой городского транспорта в специальном режиме. Утром, к восьми часам, маршрутки, автобусы и троллейбусы в первую очередь развозят рабочих на заводы. Потом везут медработников и сотрудников социальной сферы. А третьим заходом везут торговцев на рынки и покупателей туда же.





По словам Малецкого, сейчас главное для города – вовремя привезти рабочих на вагонный завод, потому что он «кормит город». По его словам, половина дохода, который получает городской бюджет, это результат работы двух предприятий – вагоностроительного завода и «Укртатнафты». Поэтому заводам приоритетное транспортное обслуживание.



Мэр также сказал, что самые ранние пташки – продавцы рассады – вполне смогут её сохранить и успешно продать «в тенечки» и в 10 часов утра, а не только в восемь.





– Я трохи розуміюся на розсаді, вберегти її можна, – сказал Виталий Малецкий.



Чиновник уточнил, что работать с 10 утра продовольственные рынки будут в рабочие дни. В выходные дни они вполне смогут начинать работу с 8 часов утра, а именно в выходные большинство горожан покупает рассаду для своих дачных участков.