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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

Кременчугские рынки будут работать с 10 утра, – мэр сказал

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 5 730 Коментарів: 16

 

Потому что сперва заводы, а потом рынки – тоже мэр сказал

В период карантина кременчугские продовольственные рынки будут работать с 10 часов утра, а не с 8-ми, как прежде. Об этом на заседании противоэпидемического штаба сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.


– Якщо ми всі відкриємось о восьмій, ми завалимо транспорт! – сказал мэр.


Он объяснил, что такое решение связано с работой городского транспорта в специальном режиме. Утром, к восьми часам, маршрутки, автобусы и троллейбусы в первую очередь развозят рабочих на заводы. Потом везут медработников и сотрудников социальной сферы. А третьим заходом везут торговцев на рынки и покупателей туда же.


 По словам Малецкого, сейчас главное для города – вовремя привезти рабочих на вагонный завод, потому что он «кормит город». По его словам, половина дохода, который получает городской бюджет, это результат работы двух предприятий – вагоностроительного завода и «Укртатнафты». Поэтому заводам приоритетное транспортное обслуживание.


Мэр также сказал, что самые ранние пташки – продавцы рассады – вполне смогут её сохранить и успешно продать «в тенечки» и в 10 часов утра, а не только в восемь.


– Я трохи розуміюся на розсаді, вберегти її можна, – сказал Виталий Малецкий.


Чиновник уточнил, что работать с 10 утра продовольственные рынки будут в рабочие дни. В выходные дни они вполне смогут начинать работу с 8 часов утра, а именно в выходные большинство горожан покупает рассаду для своих дачных участков.

6
Автор: Лариса Артеменко
Теги: рынок рассада помидоры карантин коронавирус вагонный завод маршрутка дачи Кременчуг

Коментарі: 16

449
Lyolya:
Сьогодні, 13:20

А третьим заходом везут торговцев на рынки и покупателей туда же. Сплошные противоречия и каламбуры в происках нелепых оправданий...


6 5
48
Piton78:
Сьогодні, 13:23

Розумітися на розсаді і на вишеньках з ялиночками зовсім різні речі!


11 4
16
FEЯ:
Сьогодні, 13:48

Я підтримую таке рішення! Я їду на роботу з Крюкова першою маршруткою о 6:30 і не завжди сідаю в неї на другій зупинці маршруту! Якщо додати ще пару чоловік, то взагалі потрібно буде йти на кінцеву - а це, на хвилиночку, три зупинки!!! Я би запитала, як зміниться графік руху маршруток?  


7 6
118
Чувааак:
Сьогодні, 13:59

Цитата: FEЯ
не завжди сідаю в неї на другій зупинці маршруту! ... потрібно буде йти на кінцеву - а це, на хвилиночку, три зупинки!!!

Сідаю на другій, а щоб сісти на першій то треба пройти три?



прям як Клічко

В первом предложении мудрец произнёс, казалось бы, просто очевидную вещь, но не все знают, что она одновременно верна как в прямом, так и в переносном смысле. Вернее, знают не только лишь все, мало кто может это понять

7 4
530
LYuSIYa:
Сьогодні, 14:31

"...По его словам, половина дохода, который получает городской бюджет, это результат работы двух предприятий – вагоностроительного завода и «Укртатнафты». Поэтому заводам приоритетное транспортное обслуживание..." Підкажіть, будь ласка, скільки спецпропусків на транспорт отримала "Укртатнафта"? Можна отримати таку інформацію?


4 3
3 704
zzzzzz:
Сьогодні, 14:49

Цитата: LYuSIYa
скільки спецпропусків на транспорт отримала "Укртатнафта"? Можна отримати таку інформацію?
у них машин много они своими ездят! Плюс автобусы смену возят.


3 4
96
marinochka__30:
Сьогодні, 15:31

можно попробовать по такой схеме начать упрощение карантинных условий. Надеюсь на благоразумие людей


3 5
96
gansit:
Сьогодні, 15:32

Цитата: FEЯ

Я підтримую таке рішення! Я їду на роботу з Крюкова першою маршруткою о 6:30 і не завжди сідаю в неї на другій зупинці маршруту! Якщо додати ще пару чоловік, то взагалі потрібно буде йти на кінцеву - а це, на хвилиночку, три зупинки!!! Я би запитала, як зміниться графік руху маршруток?  

А я против открытия рынков о 10.00,если подумать,то многие ездят на личных авто,а значит я смогу скупится с 8.00 до 10.00 с минимальным общением среди покупателей.А теперь будем смотреть в 10.00 на километровую очередь!!!По уму рынки с 8.00,но общественный транспорт  для других пассажиров с 10.00


3 4
1 074
hunter:
Сьогодні, 15:54

Мне вот интересно,Фоззи и Новая линия делали температурный скрининг на входе,за 55 дней карантина они хоть одного выявили с температурой?Вызвали медиков? Или не пропустили в магазин.

Хотелось бы узнать ответы на эти вопросы,может журналисты узнают.

 

 

Просто  предложение от  мэрии о  скрининге на входе ,китайским шлако-пирометрами только усугубит правила карантина.


5 0
74
DioGen:
Сьогодні, 16:05

Цитата: hunter
Просто предложение от мэрии о скрининге на входе ,китайским шлако-пирометрами только усугубит правила карантина.
Ну просто им же надо делать видимость бурной деятельности спасать нацию от короновируса.


6 0
1 141
s2e7r8g:
Сьогодні, 16:08

Цитата: LYuSIYa

"...По его словам, половина дохода, который получает городской бюджет, это результат работы двух предприятий – вагоностроительного завода и «Укртатнафты». Поэтому заводам приоритетное транспортное обслуживание..." Підкажіть, будь ласка, скільки спецпропусків на транспорт отримала "Укртатнафта"? Можна отримати таку інформацію?

Укртатнафта отримала "нуль" спецпропусків, тому що в міськвиконкомі тим хто звертався сказали:

Цитата: zzzzzz

[quote=LYuSIYa][/quote]у них машин много они своими ездят! Плюс автобусы смену возят.

 


0 1
144
Grinenko:
Сьогодні, 16:29

Вроде нормално получается. Бабки практически не будут пересекатся с работающими людьми. Всем от этого хорошо будет и очередей меньше.


0 9
164
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 16:36

С 10 как раз нормально, люди смогут спокойно доехать на работу с минимальным количеством пенсионеров!


0 8
96
gansit:
Сьогодні, 16:45

Цитата: sergey.kovalenko

С 10 как раз нормально, люди смогут спокойно доехать на работу с минимальным количеством пенсионеров!

А что мешает сделать проезд до 10.00 по спец пропускам?А рынки открыть для людей с авто с 8.00?Спроси там у хазяина.


2 0
164
sergey.kovalenko:
Сьогодні, 16:49

Цитата: gansit
Цитата: sergey.kovalenko

С 10 как раз нормально, люди смогут спокойно доехать на работу с минимальным количеством пенсионеров!

А что мешает сделать проезд до 10.00 по спец пропускам?А рынки открыть для людей с авто с 8.00?Спроси там у хазяина.

Что за бред? До 10 по спецпропускам, а потом нет? Уже либо оставлять спецпропуски, либо дать возможность людям ездить нормально.


0 6
96
gansit:
Сьогодні, 17:02

Цитата: sergey.kovalenko
Цитата: gansit
Цитата: sergey.kovalenko

С 10 как раз нормально, люди смогут спокойно доехать на работу с минимальным количеством пенсионеров!

А что мешает сделать проезд до 10.00 по спец пропускам?А рынки открыть для людей с авто с 8.00?Спроси там у хазяина.

Что за бред? До 10 по спецпропускам, а потом нет? Уже либо оставлять спецпропуски, либо дать возможность людям ездить нормально.

Не забывайте,карантин еще продлили до 22 мая.

Да и бреда нет,просто есть предложение уменьшить колличество покупалей в час пик,а именно в 10.00


2 0

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